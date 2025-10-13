Payday 3 готовится к крупной перестройке: новая система навыков изменит всё

Разработчики из Starbreeze поделились подробностями масштабного обновления Payday 3, которое полностью переработает систему навыков. В свежем дневнике разработчиков команда рассказала, что новая структура прокачки будет глубже, гибче и ближе по духу к классической системе из Payday 2, которую фанаты до сих пор считают эталонной.

Главное нововведение — многоуровневая система веток. Теперь игроки смогут открывать дополнительные уровни развития, вкладывая очки в выбранные категории. Вторая ветка откроется после покупки двух умений, а для доступа к максимальной, четвёртой, потребуется разблокировать восемь способностей. Такой подход позволит создавать более уникальные билды, подстраивая грабителя под собственный стиль игры — будь то скрытность, взлом или агрессивный штурм.

Starbreeze подчёркивает, что представленная версия близка к финальной, но студия готова внести изменения после обратной связи сообщества. После обновления все текущие навыки будут сброшены, а очки выдадут заново — в зависимости от уровня персонажа.

Игроки до 10 уровня получат по 11 очков за каждый уровень, с 10 по 20 — по 10 очков, а начиная со 111-го, только по одному. Разработчики уверены, что это сделает прогрессию более прозрачной и справедливой, а процесс развития — увлекательнее.

Starbreeze надеется, что новая система вдохнёт жизнь в Payday 3 и поможет игре повторить успех второй части, превратив её в «потрясающую, живую и динамичную версию культового шутера о грабителях».