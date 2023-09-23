Релиз Payday 3 в Steam сопровождался низкими оценками и многочисленными жалобами ©

Payday 2, вышедшая десять лет назад, пользовалась популярностью и нашла свою аудиторию. И вот теперь перед ее преемником, Payday 3, стоит непростая задача - повторить этот успех. Игра поступила в продажу 21 сентября, и как выяснилось, не факт, что это получится. В Steam у игры уже больше 20 тысячи отзывов, а рейтинг одобрения составляет всего 31%.

Больше всего жалоб связано с длительным ожиданием начала матча, чего не было в Payday 2, поскольку сессию назначал хост. В новой же игре, по некоторым данным, игроки ждут более часа.

Другая распространенная жалоба - на то, что игра недостаточно наполнена, в ней нет контента (или она мало что предлагает), что усугубляется еще и ценой в $40 за стандартное издание. Многие говорят, что игра еще не готова к релизу.

Дебют Payday 3 в Steam был отмечен пиком почти в 78 000 одновременных игроков, но этого оказалось недостаточно, чтобы пресечь негативные отзывы. Payday 3 также доступна по программе Game Pass для ПК и Xbox Series X|S. Там игра также не избежала критики и получила 105 отзывов и 1,5 звезды (из 5). Жалобы на платформы одни и те же: сложность поиска матчей.

Если говорить о рецензиях мировой прессы, то только 13 изданий оценили игру, поставив ей максимальный балл 80, а то и вовсе доведя до 60, что вылилось в средний балл на Metacritic, равный 69.

В ответ на шквал критики студия Starbreeze, разработчик франшизы, сообщила в Twitter, что она знает о проблеме с созданием матчей и "упорно работает" над ее решением.

Помимо ПК, Payday 3 также доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X|S.