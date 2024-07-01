Релизный трейлер дополнения Boys in Blue для Payday 3

Вышло последнее обновление и платное DLC для игры Payday 3 от Starbreeze: Chapter 2: Boys in Blue. Последняя добавляет новое ограбление в изоляторе полиции Нью-Йорка.
Вместе с ограблением владельцы DLC получат Tailor Pack с четырьмя костюмами, масками и перчатками, а также Weapon Pack с Adelig RG5, ATK-7 и Bullkick 500 с 29 модами. Бесплатное обновление включает в себя бета-версию режима соло-режима, позволяющего игрокам не участвовать в матчах и совершать ограбления в одиночку, а полноценный офлайн-режим появится позже в этом году.
Рошель Малони, она же Кловер (дебютировавшая в DLC к первому Payday), также доступна в качестве нового играбельного персонажа, наряду с LMG в качестве нового основного оружия и тремя новыми масками. Игроки также смогут переименовать свои боекомплекты и воспользоваться преимуществами Nvidia DLSS 3.0.
Payday 3 доступна для Xbox Series X/S, PS5 и PC.
Кому они его продавать собрались, клоуны? Они онлайн свой видели? И ЭТО НА РАСПРОДАЖЕ
Просто к слову
какая нафиг Рошель Малони?