Payday 3 21.09.2023
6.9 105 оценок

Starbreeze раскрыла системные требования кооперативного экшена Payday 3

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Gruz_
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Стали известны системные требования для PC-версии грядущего кооперативного экшена Payday 3 от Starbreeze Studios. Системные требования игры для ПК были опубликованы на официальной странице Steam

Согласно указанным системным требованиям, для Payday 3 потребуется Windows 10 в качестве операционной системы. Игрокам также понадобится хороший процессор, в качестве минимального требования - Intel Core i5-9400F. Для игры также требуется минимум 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 1650.

По какой-то причине разработчики не упомянули в системных требованиях процессоры и видеокарты от AMD, а также не указали сколь необходимо свободного места на HDD.

Минимальные:

  • ОС: Windows 10;
  • Процессор: Intel Core i5-9400F;
  • Оперативная память: 16 Гб;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650 (4Гб).

Рекомендованные:

  • ОС: Windows 10;
  • Процессор: Intel Core i7-9700K;
  • Оперативная память: 16 Гб;
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 Гб).

Выход Payday 3 запланирован на 21 сентября на ПК и консолях

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
warp 37

Нормальные и требования, кроме минимальных к ОЗУ.

0
Nick1906
также не указали информацию о поддержке процессоров и видеокарт от AMD.

Потому, что "видеокарты от AMD", это не видеокарты 🤣, процессоры AMD только у элиты, но элита не будет играть в эту помойку, к тому же в РФ, эта поделка забанена лично мной.

-4
Awareness of greatness
"видеокарты от AMD", это не видеокарты

Ни чета наверное зелёным, у которых только циферка меняется и мыльца в виде масштабирование больше появляется с минимум процентов производительности

эта поделка забанена лично мной.
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