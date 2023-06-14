Starbreeze раскрыла системные требования кооперативного экшена Payday 3

Стали известны системные требования для PC-версии грядущего кооперативного экшена Payday 3 от Starbreeze Studios. Системные требования игры для ПК были опубликованы на официальной странице Steam
Согласно указанным системным требованиям, для Payday 3 потребуется Windows 10 в качестве операционной системы. Игрокам также понадобится хороший процессор, в качестве минимального требования - Intel Core i5-9400F. Для игры также требуется минимум 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 1650.
По какой-то причине разработчики не упомянули в системных требованиях процессоры и видеокарты от AMD, а также не указали сколь необходимо свободного места на HDD.
Минимальные:
- ОС: Windows 10;
- Процессор: Intel Core i5-9400F;
- Оперативная память: 16 Гб;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650 (4Гб).
Рекомендованные:
- ОС: Windows 10;
- Процессор: Intel Core i7-9700K;
- Оперативная память: 16 Гб;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 Гб).
Выход Payday 3 запланирован на 21 сентября на ПК и консолях
Нормальные и требования, кроме минимальных к ОЗУ.
Потому, что "видеокарты от AMD", это не видеокарты 🤣, процессоры AMD только у элиты, но элита не будет играть в эту помойку, к тому же в РФ, эта поделка забанена лично мной.
Ни чета наверное зелёным, у которых только циферка меняется и мыльца в виде масштабирование больше появляется с минимум процентов производительности