Starbreeze раскрыла системные требования кооперативного экшена Payday 3 ©

Стали известны системные требования для PC-версии грядущего кооперативного экшена Payday 3 от Starbreeze Studios. Системные требования игры для ПК были опубликованы на официальной странице Steam

Согласно указанным системным требованиям, для Payday 3 потребуется Windows 10 в качестве операционной системы. Игрокам также понадобится хороший процессор, в качестве минимального требования - Intel Core i5-9400F. Для игры также требуется минимум 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 1650.

По какой-то причине разработчики не упомянули в системных требованиях процессоры и видеокарты от AMD, а также не указали сколь необходимо свободного места на HDD.

Минимальные:

ОС: Windows 10;

Процессор: Intel Core i5-9400F;

Оперативная память: 16 Гб;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650 (4Гб).

Рекомендованные:

ОС: Windows 10;

Процессор: Intel Core i7-9700K;

Оперативная память: 16 Гб;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 Гб).

Выход Payday 3 запланирован на 21 сентября на ПК и консолях