Для Peaky Blinders: The King's Ransom вышло майское обновление с тиром, новым дробовиком и другим ©

Maze Theory представила совершенно новый бесплатный контент для приключенческой VR-игры Peaky Blinders: The King’s Ransom в Meta Quest 2.

Новый контент — последний в ранее подробной дорожной карте бесплатного DLC, который будет выпущен в течение следующих нескольких месяцев — добавляет игре больше глубины и реиграбельности, с новым тиром, новым дробовиком и двумя новыми боевые задачи, с которыми игроки должны справиться.

Отточите свои навыки стрельбы в новом тире, целясь в мишени, пока вы двигаетесь по докам Лаймхауса. Найдите совершенно новый дробовик в свободном перемещении после завершения основной игры и победите своих врагов в новом повторном испытании на бой с дробовиком, а также в испытании выстрелом в голову из пистолета, и все это против живых движущихся целей NPC.