Perfect Dark игра отменена
Crystal Dynamics пыталась спасти Perfect Dark, но не нашла партнёра

monk70 monk70

Новая Perfect Dark должна была стать грандиозным возвращением классической франшизы, но реальность оказалась жестокой. Игра, разрабатываемая студией The Initiative, специально созданной для этой цели, в итоге так и не вышла. В июле 2025 года Microsoft решила закрыть команду и отменить проект.

Как сообщает Джейсон Шрайер в Bloomberg, ситуация могла и не закончиться так. После решения Microsoft начался поиск нового издателя, и одним из главных кандидатов оказалась Take-Two Interactive — компания, стоящая за франшизами GTA и Red Dead Redemption. Издатель хотел взять проект на себя, профинансировать его завершение и издать игру.

Изначально переговоры выглядели многообещающе: Crystal Dynamics, участвовавшая в разработке игры, вела переговоры о продаже. Однако в конечном итоге они провалились. По данным источников, главным препятствием стал вопрос долгосрочного владения брендом Perfect Dark. Microsoft не собиралась полностью отказываться от интеллектуальной собственности, что затрудняло заключение сделки. В результате Crystal Dynamics была вынуждена прекратить работу и объявить о сокращениях.

Пользователь ВКонтакте

Вот вы все такие там GTA 6 свои, Баталфилды свои шестые, дед струдиги свои всякие... А про реально офигенную игру вы не слышали. Кому нужные эти рокстары, вооот, вооот во что играть нада // Oleg Smirnov

5
MagneticEnnio

а ты govnoed.

5
Neko-Aheron

Вот и славно :3

2
Destroited
но не нашла партнёра

Ну так бордели для кого сделали ? Там партнеров пруд-пруди.

2
MrProRock33rus

Это было до или после отмены?

1
Jesse Faden
После решения Microsoft начался поиск нового издателя

Явно же после

1
Retro_Gamer

Кто-нибудь вообще верит, что рабочий билд Perfect Dark существовал?

Мне слабо верится, что разрабов бы уволили, если бы он был.

1
zangx

Ларс, пи