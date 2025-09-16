Глава The Initiative уходит из Xbox после закрытия Perfect Dark

Даррелл Галлахер, руководитель студии The Initiative, объявил об уходе из Xbox. Его заявление появилось на LinkedIn спустя два месяца после официальной отмены ремейка Perfect Dark.

По словам Галлахера, он испытывает гордость за команду, которая работала над проектом:

«Мы стремились переосмыслить культовую франшизу и вложили в неё всё своё мастерство и креативность. Поддержка сообщества вдохновляла нас на каждом этапе. Пусть эта глава закончилась раньше, чем хотелось, но достижения команды будут жить дальше».

Как стало известно ранее, Microsoft пыталась спасти проект, предлагая передать права на игру Take-Two Interactive, однако компании не смогли договориться о долгосрочном владении брендом.

Галлахер возглавлял The Initiative более семи лет. До этого он работал в Sony, Rockstar, THQ и Crystal Dynamics, где руководил перезапуском трилогии Tomb Raider. Также его имя связано с такими проектами, как Sekiro: Shadows Die Twice, несколько частей Call of Duty, Destiny 2 и Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy.