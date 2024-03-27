Кооперативный боевик PERISH выйдет на консолях 15 апреля

Издатель HandyGames и разработчик ITEM42 выпустят мифологический кооперативный шутер от первого лица PERISH для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One 15 апреля, объявили компании. PERISH впервые вышла на ПК в Steam, Epic Games Store и GOG 2 февраля.
PERISH — это стильный шутер от первого лица для четырех игроков, которому предстоит нести крест. Убивайте орды существ на выжженных песках Чистилища и продавайте их позолоченные трупы трусливым священникам. Убивайте великолепных боссов и используйте полученные деньги, чтобы получить доступ в Элизиум, место космических откровений.
Вы — амиетри, телесный дух, обреченный жить теневой жизнью на полпути к Чистиллищу. Положите конец своим страданиям, начав Ритуалы Орфея, и победите хтонических божеств, которые доминируют на вашем беспокойном пути к Элизиуму.
Наконец-то добавили кастомизацию корабля, спасибо!