на главную
об игре
PERISH 02.02.2023
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица
6.4 36 оценок

Кооперативный боевик PERISH выйдет на консолях 15 апреля

monk70
Новости

Издатель HandyGames и разработчик ITEM42 выпустят мифологический кооперативный шутер от первого лица PERISH для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One 15 апреля, объявили компании. PERISH впервые вышла на ПК в Steam, Epic Games Store и GOG 2 февраля.

PERISH — это стильный шутер от первого лица для четырех игроков, которому предстоит нести крест. Убивайте орды существ на выжженных песках Чистилища и продавайте их позолоченные трупы трусливым священникам. Убивайте великолепных боссов и используйте полученные деньги, чтобы получить доступ в Элизиум, место космических откровений.

Вы — амиетри, телесный дух, обреченный жить теневой жизнью на полпути к Чистиллищу. Положите конец своим страданиям, начав Ритуалы Орфея, и победите хтонических божеств, которые доминируют на вашем беспокойном пути к Элизиуму.

2
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Exies27

Наконец-то добавили кастомизацию корабля, спасибо!

0