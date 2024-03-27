Кооперативный боевик PERISH выйдет на консолях 15 апреля

Шутер от первого лица, рассчитанный на команду из 4 игроков. Ваша цель — выжить в суровых условиях Чистилища и пробиться сквозь полчища чудовищ в легендарный Элизиум.

Игра повествует о судьбе амиетри — призрачных сущностях, обречённых на вечные скитания между мирами. Чтобы разорвать этот замкнутый круг и обрести покой, вам предстоит пройти через смертельные испытания.

Вы окажетесь среди чёрных песков Чистилища — царства хтонических чудовищ и злобных божеств подземного мира. Чтобы добыть данаке — «валюту» умерших — вам придётся сражаться с бесчисленными ордами тварей. А вырученные средства можно потратить на новое оружие для грядущих битв.

Вам предстоит одолеть и могущественных Повелителей раздора — легендарных боссов, охраняющих врата Элизиума. Каждая битва будет испытанием на прочность, где потребуются и умение действовать сообща, и стальные нервы.