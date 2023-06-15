Стильный кооперативный экшен Perish получит обновление Exodus позже в этом месяце ©

Разработчики ITEM42 готовят новое контентное обновление для преданных игроков кооперативного экшена Perish, помимо исправления ошибок и улучшения опыта.

Примите новые вызовы в Perish: Exodus, новом обновлении контента, которое выходит вместе с основной кампанией 28 июня. Ненадолго повернитесь спиной к Элизиуму, чтобы исследовать Ветра Анемоев: четыре неизведанных мира, наполненных потрясающими ремиксами и улучшениями существующего оружия, жестокими врагами и битвами с боссами, которые еще больше и более дьявольски, чем в основной кампании.

Познакомьтесь с разведчиком Продромосом, проворным союзником, который проведет вас через четыре биома, наполненных новыми опасностями окружающей среды: палящим солнцем пустыни, обжигающе холодными ледниками, ядовитыми испарениями и бурными бурями. С помощью Разведчика соберите четыре осколка Щита Эгиды, соберите их в Литейной Вультура и бросьте вызов древней легенде в битве невероятных масштабов.