Atlus показала трейлер DLC Aigis: The Answer для Persona 3 Reload

Во время Xbox Partner Preview также был представлен трейлер Persona 3 Reload: Expansion Pass, то есть набор DLC для ремейка третьей части серии от Atlus, в который также входит большой сюжетный эпизод Aigis: The Answer, являющийся заметным дополнением к основной истории.

Стоит отметить, что весь контент, входящий в состав набора, будет доступен на старте в каталоге Xbox Game Pass, так что подписчики смогут получить к нему доступ практически бесплатно, в рамках своей подписки на сервис Microsoft.

Как видно из трейлера, это значительные дополнения, содержащие более или менее важные элементы с точки зрения собственно игрового контента.

Однако это целая серия дополнений, причем первые "волны" представляют собой контент, который не имеет большого значения, но все же может быть интересен большим поклонникам серии.

Wave 1 Expansion Pass для Persona 3 Reload выйдет 12 марта 2024 года и будет содержать дополнительный набор фоновой музыки Persona 5 Royal и дополнительный набор фоновой музыки Persona 4 Golden, по сути, представляющие собой дополнительные музыкальные треки, вдохновленные другими главами серии.

Wave 2, которая появится в мае, содержит еще больше ремикшированных треков и даже дополнительные костюмы, но самое главное - это контент, запланированный на Wave 3, которая появится в сентябре 2024 года: именно она содержит Episode Aigis: The Answer, полноценное расширение.

В The Answer вошли дополнительные элементы FES-версии, последовавшей за оригиналом, а также своеобразная дополнительная концовка и новые элементы повествования, которые помогают завершить историю Persona 3 и поэтому являются важным дополнением для игроков, желающих получить полный опыт.