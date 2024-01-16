Геймплейный ролик Persona 3 Reload демонстрирует Тартар, бои, исследование и многое другое

Современный ремейк Persona 3 - это то, о чем давно мечтали поклонники ролевой франшизы от Atlus, и вот, наконец, он почти готов. Persona 3 Reload выйдет чуть более чем через две недели, и в преддверии ее выхода IGN опубликовал превью, в котором показаны новые геймплейные кадры из ролевой игры.

Тартар, подземелье, которое охватывает всю Persona 3 и занимает значительную часть игры, получило значительное обновление. По словам продюсера Рёты Ниицумы и геймдиректора Такуи Ямагучи, его новый вид и стиль призваны отразить главную тему игры — тему смерти. В Тартаре также появились новые элементы, такие как кристаллизованные сталагмиты энергии Тени, Сумеречные осколки и скрытые сундуки.

В превью также можно увидеть много боев: стильный боевой пользовательский интерфейс Persona 3 Reload демонстрируется во всей красе и позволяет увидеть, как будут выглядеть в действии All-Out Attacks и новая механика Theurgy. Кроме того, показаны геймплейные кадры 3D-обстановки в городе, который игроки смогут свободно исследовать за пределами Тартара, а также обновленные и переделанные комнаты общежития, где вы сможете взаимодействовать с сокурсниками, членами S.E.E.S. и другими людьми. Посмотрите видео ниже.

Persona 3 Reload выйдет 2 февраля для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК. На старте игра также будет доступна через Game Pass.