Новый трейлер Persona 3 Reload посвятили роботу Айгис

Компания Atlus представила новый трейлер к грядущей Persona 3 Reload, в котором рассказывается об одной из участниц игры - Айгис. Она является играбельным роботом, который присоединяется к S.E.E.S. в поздних частях сюжета. В бою она использует Persona Palladion.

Persona 3 Reload - это ремейк, цель которого - передать и расширить впечатления от оригинальной Persona 3, улучшив геймплей, сюжет и персонажей. Главный герой попадает в среднюю школу Геккоукан, где быстро знакомится с Темным Часом и Тартаром. Затем он присоединяется к группе S.E.E.S, которая стремится покончить со сверхъестественными загадками с помощью способностей Persona.

В этой части были заложены многие системы, встречающиеся в современных основных частях Persona, такие как социальные связи и календарь. Изначально в игре использовался тот же общий геймплейный цикл, состоящий из дневного общения и ночных сражений с Тенями. Игроки могут объединять Персоны для главного героя, поскольку он единственный способен использовать несколько.

Persona 3 Reload станет четвертой версией Persona 3. За ней последовала оригинальная версия для PlayStation 2, FES, в которой были улучшены отдельные элементы геймплея и добавлен эпилог Answer, а затем Portable на PSP, в которой Answer был убран, но появилась возможность выбора женщины-протагониста.

В Persona 3 Reload нет ни эпилога Answer, ни женщины-протагониста, а вместо этого в игру добавлено несколько улучшений качества жизни и больше персонажей. А еще игру обещают перевести на русский язык.