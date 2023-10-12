Новый трейлер Persona 3 Reload посвятили студенческому общежитию

Компания Atlus представила новый трейлер к предстоящей игре Persona 3 Reload с выставки Brasil Game Show, в котором рассказывается о том, какие развлечения ожидают игроков в центральном месте - студенческом общежитии.
Persona 3 Reload - это ремейк, цель которого - передать и расширить впечатления от оригинальной Persona 3, улучшив геймплей, сюжет и персонажей. Главный герой попадает в школу Геккокан, где быстро знакомится с Темным Часом и Тартаром. Затем он присоединяется к группе S.E.E.S, которая стремится покончить со сверхъестественными загадками с помощью способностей Persona.
Persona 3 Reload выйдет 2 февраля 2024 года для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Windows и Steam.