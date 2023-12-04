Особенности боевой системы в геймплейном трейлере Persona 3 Reload

Компания Atlus представила новый трейлер Persona 3 Reload, посвященный особенностям боевой системе. В геймплее показаны персонажи, использующие некоторые из новых боевых способностей, таких как механика Shift и навыки Theurgy.

Механика Shift похожа на Baton Pass в Persona 5, когда персонаж может передать свой ход другому члену партии, получив One More за использование слабости противника или критическую атаку.

Навык Aigis Theurgia - это ее режим Orgia Mode. В оригинальной Persona 3 это была уникальная для Айгис способность, которая повышала ее урон и исцеляла статусные заболевания, но при этом не позволяла ей слушать приказы. В ремейке Orgia Mode - это атака, наносящая сильный пробивной урон всем противникам, игнорируя сопротивления.

Умение главного героя Theurgia заключается в том, что он призывает две Персоны для выполнения мощной способности. В трейлере главный герой вызывает Зигфрида и Митру.

Кроме того, в ролике показаны светлые и темные умения, наносящие урон, аналогичные умениям Bless и Curse из Persona 5. В оригинальной Persona 3 эти умения были лишь заклинаниями мгновенного поражения, которые зависели от случайности.

Persona 3 Reload выйдет для PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One и PC через Steam 2 февраля 2024 года.