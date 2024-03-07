Persona 3 Reload: The Answer не внесет сильных изменений в оригинальный сценарий, но предложит новые подземелья

Эксклюзивный и насыщенный сюжетный эпилог The Answer из Persona 3 FES действительно будет переделан для Persona 3 Reload, и вместе с недавним анонсом расширения продюсер Казухиса Вада (Kazuhisha Wada) в новом сообщении разработчиков, опубликованном Atlus, рассказал о том, каких изменений стоит ожидать.

Как и следовало ожидать, Episode Aigis будет включать в себя все визуальные и геймплейные улучшения Persona 3 Reload, новые способности Теургии и, пожалуй, самое главное — совершенно новые подземелья. Что касается сюжета, то, хотя в нем не будет никаких существенных изменений, Вада говорит, что расширение "было доработано", чтобы помочь более полно раскрыть персонажей, подобно тому, как это было сделано в базовой игре оригинальной Persona 3.

Это ремейк оригинального Episode Aigis со всеми улучшениями и игровым опытом Persona 3 Reload. Хотя сюжет остался прежним, содержание было доработано, чтобы позволить игрокам сильнее проникнуться эмоциями персонажей. Добавление специальной атаки, а также новые подземелья позволят получить новый опыт игрокам, которые уже прошли оригинальную игру. Эпизод наверняка понравится как тем, кто играл в оригинальную Persona 3 FES, так и тем, кто только начинает.

В сообщении разработчиков Вада также рассказал, что, хотя Atlus с самого начала "серьезно рассматривала возможность" включения Episode Aigis в Persona 3 Reload, от проекта почти пришлось отказаться из-за ряда неудач.

Persona 3 Reload: Episode Aigis -The Answer- выйдет в сентябре для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC.