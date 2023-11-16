По словам исполнительного директора Sega, в 2024 году выйдет две игры из серии Persona

Недавно на канале Outlet CNBC состоялась беседа с главным операционным директором Sega Сюдзи Уцуми (Shuji Utsumi), в ходе которой он рассказал о продолжающемся росте и успехе компании, в частности, о Sonic the Hedgehog.

Однако почти вскользь прозвучал комментарий о том, что в 2024 году планируется запуск двух новых игр серии Persona. Никаких подробностей об этих двух играх не сообщается, но можно сделать предположение. Одно из них - это, безусловно, Persona 3 Reload, а второе пока остается под вопросом.

Вероятно, речь идет о Persona 5: The Phantom X - азиатской мобильной игре, о выходе которой на английском языке пока ничего не известно, но по словам инсайдера, она уже планируется. Или же это может быть вообще новая игра - пока это только предположения, а не что-то конкретное из-за расплывчатости заявления.