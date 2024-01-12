В новом трейлере Persona 3 Reload показали торговый центр и другие объекты города

Компания Atlus выпустила новый трейлер к предстоящей Persona 3 Reload, в котором на этот раз основное внимание уделено демонстрации различных объектов, разбросанных по территории острова Тацуми Порт.

Среди прочего, в нем показаны торговый центр Paulownia Mall, станция Iwatodai и Торговая улица. В этих местах игроки смогут не только купить новую экипировку и пополнить запасы расходных материалов и лечебных предметов для следующего похода в подземелье, но и пообщаться с друзьями главного героя.

Ранее в этом месяце был показан вступительный ролик Persona 3 Reload, а также новая тема под названием Full Moon Full Life. В ролике было показано, как главный герой переключается между различными треками на своем MP3-плеере, прежде чем остановиться на новой теме.

Persona 3 Reload - это грядущий ремейк ролевой игры 2004 года Persona 3 для PS2, которая, по сути, заложила основы нынешней структуры и геймплея франшизы Persona. Persona 3 Reload выйдет 2 февраля на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.