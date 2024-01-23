В новом трейлере Persona 3 Reload появилась звезда "Академии Амбрелла"

В новом трейлере к Persona 3 Reload появился актер Эйдан Галлахер, номер 5 в "Академии Амбрелла", популярном сериале производства Netflix.

В ролике Эйдан бродит по локациям игры, знакомит нас с сюжетной основой ролевой игры от Atlus и, наконец, перевоплощается в персонажа, после чего бросается в атаку на грозного врага.

Persona 3 Reload представляет собой ремейк, целью которого является передача и расширение впечатлений от оригинальной игры Persona 3, а также улучшение геймплея, сюжета и персонажей. Главный герой начинает свое путешествие в старшей школе Геккоукан, где он быстро сталкивается с явлением Темного Часа и загадочным Тартаром. Затем он присоединяется к SEES, группе, чья миссия заключается в разгадке сверхъестественных тайн при помощи своих способностей Persona.

Persona 3 Reload выйдет 2 февраля и переосмыслит опыт классической игры, вышедшей в 2006 году, изменив не только графику, но и некоторые аспекты геймплея.