В Persona 3 Reload нельзя будет "разорвать" социальные связи между персонажами ©

В Persona 3 Reload больше не будет возможности "разорвать" социальные связи между персонажами, согласно новому интервью.

Выступая в Famitsu, геймдизайнер Такуя Ямагучи сказал, что состояние "сломанной" социальной связи, при котором игроки постоянно проваливали квесты на отношения с NPC, не будет частью Persona 3 Reload.

В (Persona 3 Reload) система "Broken" была удалена", - подтвердил Ямагучи. "Однако "Reverse" все еще может произойти, хотя условия были сделаны гораздо менее строгими. Так что простое оставление персонажа Social Link в покое не приведет к его реверсу, как это было в оригинальной версии.

В оригинальной версии Persona 3 социальная связь могла измениться, если игрок слишком долго игнорировал одного NPC или давал неправильные ответы во время решающих моментов диалога. Игроков также могли застать на свидании с другими персонажами те, с кем они встречались, что также приводило к разрыву связи.

Системы взаимоотношений в старых играх Persona были гораздо более строгими, чем в играх, выпущенных в последние годы. Таким образом, это изменение в системе Persona 3 Reload является очевидной попыткой приблизить ее к такой игре, как Persona 5 Royal.

Persona 3 Reload выйдет в 2024 году и будет доступна в Xbox Game Pass в первый же день.