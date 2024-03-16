По словам инсайдера, Persona 6 заглянет и на консоли Xbox

Во время последнего эпизода шоу DirectXbox инсайдер Nate the Hate сообщил, что, согласно его источникам, Persona 6 выйдет и на Xbox. Он не сказал, что на 100 процентов уверен в том, что игра будет доступна сразу же, как на PS5, но он уверен, что она будет выпущена.

На самом деле, по его мнению, игра будет доступна при запуске на всех платформах, учитывая то, как SEGA справлялась с запуском последних Persona. Однако в данном случае он не может утверждать об этом наверняка.

Nate the Hate даже не смог точно сказать, выйдет ли игра сразу на Game Pass или нет, но, тем не менее, воспользовался возможностью подчеркнуть, что это подтверждение отличной работы Фила Спенсера и его команды в Японии, которые сумели вывести на Xbox игры, обычно являющиеся прерогативой местных консолей, в частности PlayStation.

Конечно, справедливости ради стоит отметить, что ко всему следует относиться с должной осторожностью, то есть пока еще абсолютно ничего не подтверждено. В конце концов, Atlus и SEGA еще даже не раскрыли факта существования Persona 6, что многие и так считают само собой разумеющимся, учитывая успех пятой главы.