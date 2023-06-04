Имя главного героя и отсутствие микротранзакций: Появились новые подробности китайского боевика Phantom Blade Zero ©

После того, как в прошлом месяце разработчики из S-Game рассказали о продолжительности игры и других подробностях, S-Game сегодня сообщила, что в Phantom Blade Zero не будет микротранзакций, а также другие подробности, касающиеся игрового процесса.

В новом Q&A, проведенном на Discord игры, студия снова ответила на некоторые животрепещущие вопросы, связанные с их предстоящей игрой Phantom Blade Zero. Среди этих вопросов были такие, как: будут ли в игре микротранзакции или механика gacha, а также вопросы о том, будет ли эта игра по сложности похожа на Soulslike-игры, о функциях DualSense и другие.

Вот краткое и простое описание того, что было показано, а также полный QA:

Все оружие, показанное в трейлере, присутствует в игре и имеет уникальные приемы и комбо. Студия открыта для предложений по оружию.

Никаких гача или микротранзакций.

В игре присутствуют элементы, напоминающие Soulslike, но при этом она является доступной, так как не делает ставку на сложность или наказание.

В игре будет полностью использован DualSense, подтверждена тактильная поддержка.

Возможно, будет выпущен артбук для Phantom Blade Zero.

Возможно, будет вестись дневник разработчиков, посвященный вдохновению игры.

Имя главного героя — Соул. Он — агент Ордена, обученный шпионажу и убийствам.

Орден - это могущественное учреждение, задачей которого является поддержание баланса между силами добра и зла. Для этого ему нужны выдающиеся агенты. Соул был усыновлен патриархом Ордена и стал экспертом по шпионажу и убийствам. Его работа заключается в устранении любого человека или фракции, которых Орден считает "деструктивными".

У Phantom Blade Zero нет даты выхода, но мы знаем, что это эксклюзив для консоли PS5, который также должен быть выпущен на ПК.