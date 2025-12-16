Новые скриншоты Phantom Blade Zero

После недавней презентации на The Game Awards 2025 разработчики экшн-RPG Phantom Blade Zero решили еще больше подогреть интерес игроков, обновив страницы игры в цифровых магазинах. Благодаря этому в Steam, Epic Games Store и PlayStation Store появились совершенно новые скриншоты, демонстрирующие боевую систему в полной красе.

Директор игры подчеркивает, что им важно создать «играбельный фильм о кунг-фу» и для достижения этого эффекта все движения и удары были напрямую перенесены в виртуальный мир от настоящих мастеров боевых искусств. Разработчики обещают, что геймплей будет чем-то средним между сложными играми в стиле соулслайк и богатыми на сюжет играми, такими как The Witcher.

В распоряжение игроков будет предоставлено 30 основных и 20 вспомогательных видов оружия, благодаря чему можно будет создать свой собственный уникальный стиль боя.

Phantom Blade Zero выйдет 9 сентября 2026 года на PlayStation 5 и ПК.