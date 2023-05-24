Представлен интригующий экшен Phantom Blade Zero в мрачной азиатском сеттинге ©

Приятной неожиданностью на PlayStation Showcase стал анонс многообещающего экшена Phantom Blade, действия которого происходят в мрачном фэтезийном мире. Разработкой проекта занимается студия S-Game, которая обещает представить стильный ролевой экшен с элементами стимпанка. Даты релиза Phantom Blade Zero пока не раскрывается, но уже сейчас можно оценить дебютный трейлер игры с геймплейными вставками.

В Phantom Blade Zero игрокам предлагают стать темным рейдером, изгнанным «Орденом» и проложить себе путь мстительного воина. Разработчики обещают реализовать в игре мрачное художественное оформление, которое подчеркивает азиатский сеттинг и создать динамичную боевую систему.

Экшен Phantom Blade Zero создается для ПК и PlayStation 5.