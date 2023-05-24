Phantom Blade Zero TBA
9 1 оценка

Представлен интригующий экшен Phantom Blade Zero в мрачной азиатском сеттинге

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Gutsz
Новости

Приятной неожиданностью на PlayStation Showcase стал анонс многообещающего экшена Phantom Blade, действия которого происходят в мрачном фэтезийном мире. Разработкой проекта занимается студия S-Game, которая обещает представить стильный ролевой экшен с элементами стимпанка. Даты релиза Phantom Blade Zero пока не раскрывается, но уже сейчас можно оценить дебютный трейлер игры с геймплейными вставками.

В Phantom Blade Zero игрокам предлагают стать темным рейдером, изгнанным «Орденом» и проложить себе путь мстительного воина. Разработчики обещают реализовать в игре мрачное художественное оформление, которое подчеркивает азиатский сеттинг и создать динамичную боевую систему.

Экшен Phantom Blade Zero создается для ПК и PlayStation 5.

Мероприятия Анонсы Трейлеры
76
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Talendor3

Prince of Asia: Dark Souls

19
SSStylish

Выглядит интересно. Буду следить.

8
Esscan0r

Боевка выглядит интересно

5
SubaruBrzDream

Боёвка очень понравилась!

4
МАХАН МАХАНОВИЧ

Вот Вот, самое интересно показали

3
Руслан Крысенков

механика больше похожа Metal gear revengence

0
nemezzzz

геймплей чем-то напомнил MGR
По игре в целом пока не понятно - буду ждать подробности

0
Varyag-6666

Это как надо кнопку парирования надрачивать, ни один геймпад не сдюжит...

0
Mr.4ucker

Sekiro 2 епта

0
здрастЕ

почему то вспомнились ранние фильмы с Джеки Чаном...

там тоже все драки проходили под счёт - раз два три, раз два три...

0
Iktar

похоже будет зубодробительный экшен. Анимации гг малость топорненькие, но всё равно впечатлили и заинтересовали

-1
Madiark

Выглядит интересно, радует что не очередной соулс калл

-6
Квант23

детектор криворукости обнаружил что у тебя клешни вместо рук и ноль скила))

0
Anefion

графиний не впечатлил

-21