Представлен интригующий экшен Phantom Blade Zero в мрачной азиатском сеттинге

Приятной неожиданностью на PlayStation Showcase стал анонс многообещающего экшена Phantom Blade, действия которого происходят в мрачном фэтезийном мире. Разработкой проекта занимается студия S-Game, которая обещает представить стильный ролевой экшен с элементами стимпанка. Даты релиза Phantom Blade Zero пока не раскрывается, но уже сейчас можно оценить дебютный трейлер игры с геймплейными вставками.
В Phantom Blade Zero игрокам предлагают стать темным рейдером, изгнанным «Орденом» и проложить себе путь мстительного воина. Разработчики обещают реализовать в игре мрачное художественное оформление, которое подчеркивает азиатский сеттинг и создать динамичную боевую систему.
Экшен Phantom Blade Zero создается для ПК и PlayStation 5.
Prince of Asia: Dark Souls
Выглядит интересно. Буду следить.
Боевка выглядит интересно
Боёвка очень понравилась!
Вот Вот, самое интересно показали
механика больше похожа Metal gear revengence
геймплей чем-то напомнил MGR
По игре в целом пока не понятно - буду ждать подробности
Это как надо кнопку парирования надрачивать, ни один геймпад не сдюжит...
Sekiro 2 епта
почему то вспомнились ранние фильмы с Джеки Чаном...
там тоже все драки проходили под счёт - раз два три, раз два три...
похоже будет зубодробительный экшен. Анимации гг малость топорненькие, но всё равно впечатлили и заинтересовали
Выглядит интересно, радует что не очередной соулс калл
детектор криворукости обнаружил что у тебя клешни вместо рук и ноль скила))
графиний не впечатлил