Продолжительность Phantom Blade Zero составит 30-40 часов, многопользовательская игра подтверждена ©

Одним из главных сюрпризов на недавней выставке Sony PlayStation Showcase стала презентация Phantom Blade Zero от S-Game. Студия сообщила больше информации, например, о продолжительности игры.

В ходе вопросов и ответов, проведенных в Discord, студия ответила на несколько важных вопросов. Во-первых, теперь мы знаем, что продолжительность игры Phantom Blade Zero займет у геймеров до 30-40 часов, чтобы пройти основной сюжет. Также подтвержден мультиплеер.

Все боевые сцены сняты на движке, они настоящие, но использовалась более «кинематографичная» камера для съемки трейлера, некоторые ракурсы выставлены специально. Актуальная игра будет иметь стабильную камеру с большим обзором. Бой будет выглядеть намного четче, но менее эффектно, как в трейлере.

«Combo Chain» — это система, которую создатели разрабатывали в течение 10 лет, в основном в мобильных играх, но обнаружили, что она отлично работает на всех типах контроллеров. Игроки будут редактировать свои порядки навыков в 2 цепочках и просто нажимать 2 кнопки, чтобы выполнять суперсложные и быстрые комбо. Это делает игровой процесс каждого похожим на профессионального твитчера DMC или Ninja Gaiden. Но по-прежнему существует глубина в том, как организовать порядок навыков и другие навыки, связанные со тацмингами (парирование, уклонение и т. д.).

Одна только основная история занимает около 30-40 часов, и есть множество побочных квестов. По завершении сюжетного режима игрокам предоставляется множество эндгейм-контента, включая различные многопользовательские подземелья, битвы с боссами, rogue-like пропасти и многое другое.

Phantom Blade Zero – своего рода смесь Ninja Gaiden / DMC и Sekiro, карта приключений имеет несколько путей вперед, а бой похож на Ninja Gaiden. Вы можете понять это как традиционный hack & slash с полуоткрытой картой мира вместо линейной картой.

Ранняя концепция игры была написана и разработана с 2017 года, но ограничена 2-3 основными участниками. Фактическая разработка началась в начале 2022 года.

В игре не будет огромного открытого мира, где вам нужна лошадь, чтобы добраться из пункта А в пункт Б. Но в нем есть несколько путей и некоторые элементы открытого мира.

Мобильная игра Phantom Blade: Executioners является приквелом к Phantom Blade Zero, играя в нее, вы получите некоторые сведения о персонажах и мире.

У Phantom Blade Zero нет даты выхода, но мы знаем, что это эксклюзив для консоли PS5, который также должен быть выпущен на ПК.