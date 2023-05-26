Продолжительность Phantom Blade Zero составит 30-40 часов, многопользовательская игра подтверждена

Одним из главных сюрпризов на недавней выставке Sony PlayStation Showcase стала презентация Phantom Blade Zero от S-Game. Студия сообщила больше информации, например, о продолжительности игры.
В ходе вопросов и ответов, проведенных в Discord, студия ответила на несколько важных вопросов. Во-первых, теперь мы знаем, что продолжительность игры Phantom Blade Zero займет у геймеров до 30-40 часов, чтобы пройти основной сюжет. Также подтвержден мультиплеер.
- Все боевые сцены сняты на движке, они настоящие, но использовалась более «кинематографичная» камера для съемки трейлера, некоторые ракурсы выставлены специально. Актуальная игра будет иметь стабильную камеру с большим обзором. Бой будет выглядеть намного четче, но менее эффектно, как в трейлере.
- «Combo Chain» — это система, которую создатели разрабатывали в течение 10 лет, в основном в мобильных играх, но обнаружили, что она отлично работает на всех типах контроллеров. Игроки будут редактировать свои порядки навыков в 2 цепочках и просто нажимать 2 кнопки, чтобы выполнять суперсложные и быстрые комбо. Это делает игровой процесс каждого похожим на профессионального твитчера DMC или Ninja Gaiden. Но по-прежнему существует глубина в том, как организовать порядок навыков и другие навыки, связанные со тацмингами (парирование, уклонение и т. д.).
- Одна только основная история занимает около 30-40 часов, и есть множество побочных квестов. По завершении сюжетного режима игрокам предоставляется множество эндгейм-контента, включая различные многопользовательские подземелья, битвы с боссами, rogue-like пропасти и многое другое.
- Phantom Blade Zero – своего рода смесь Ninja Gaiden / DMC и Sekiro, карта приключений имеет несколько путей вперед, а бой похож на Ninja Gaiden. Вы можете понять это как традиционный hack & slash с полуоткрытой картой мира вместо линейной картой.
- Ранняя концепция игры была написана и разработана с 2017 года, но ограничена 2-3 основными участниками. Фактическая разработка началась в начале 2022 года.
- В игре не будет огромного открытого мира, где вам нужна лошадь, чтобы добраться из пункта А в пункт Б. Но в нем есть несколько путей и некоторые элементы открытого мира.
- Мобильная игра Phantom Blade: Executioners является приквелом к Phantom Blade Zero, играя в нее, вы получите некоторые сведения о персонажах и мире.
У Phantom Blade Zero нет даты выхода, но мы знаем, что это эксклюзив для консоли PS5, который также должен быть выпущен на ПК.