Представлен новый трейлер кооперативного шутера Phantom Line

Вышел новый трейлер кооперативного шутера для 1-4 игроков Phantom Line, действие которого происходит на постъядерном европейском континенте. Однако это не обычный шутер, так как вам предстоит искать аномалии. Аномалии — это паранормальные явления, скрытые от глаз общественности. Вам нужно найти их, исследуя карту открытого мира, где будет происходить множество динамических событий, чтобы встряхнуть игровой процесс.

В этой игре вы работаете в качестве элитного спецподразделения Mortfield Industries. Вас выбрали для программы моделирования оператора под названием H.U.S.K., где вы можете взять свое сознание и поместить его в искусственное тело. Сделав это, вы можете применять HUSK в своих интересах, используя их для разведки местности, отвлечения врагов, в качестве приманки и многих других тактик, которые могут помочь вам выжить, отслеживая аномалии.

Все это происходит в мире, где только что разразилась ядерная война, и вас отправляют в Железный коридор, который является восточноевропейской областью, опустошенной международной напряженностью. Чтобы выжить, вам нужно быть самодостаточным и импровизировать, когда возникает ситуация. Это включает в себя использование ресурсов вокруг вас, получение лучшего снаряжения, а также охоту и приготовление животных.

Помимо сражений с врагами и попыток найти аномалии, также будет корабль Icebreaker, который будет служить вашей базой. Отсюда вы сможете настраивать свой H.U.S.K., а также свою каюту, где вы сможете показать все свое оружие и броню своим друзьям. Там же вы сможете изменить свою экипировку, включая снаряжение и тело.

Если вы заинтересованы в тестировании этой игры, вы можете сделать это, присоединившись к Discord разработчиков, где вы сможете получить ключ и попробовать игру самостоятельно.

На данный момент у Phantom Line нет установленной даты выхода.