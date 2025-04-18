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Phantom Relics 03.04.2025
Экшен, Ролевая, Инди, Вид сверху
7 1 оценка

На VK Play вышел экшен Phantom Relics в духе Diablo

Solstice Solstice

Dex Games Studio выпустила на VK Play изометрический экшен Phantom Relics. До конца апреля приобрести игру можно за 327 рублей — со скидкой в 15%. В экшене доступны русские субтитры.

Действие Phantom Relics разворачивается в мрачном фэнтези-сеттинге. Главный герой отправляется на исследование подземелий в поисках артефактов, способных либо спасти мир, либо уничтожить.

Проходить экшен можно в одиночку или вдвоем с другом — в локальном кооперативе на одном ПК или при помощи функции Remote Play. Герои будут противостоять ордам нежити и мутантов, пуская в ход огнестрельное оружие и загадочные реликвии. Изучая подземелье, геймерам предстоит решать головоломки и избегать смертоносных ловушек.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Кей Овальд

Ну, так себе как кажется. Неуклюже всё.
А на ВК и даром не нужно.

8
Niphestotel

Мне пофиг где покупать игру, но это не в духе диабло, это лара крофт на минималках, только с упором на подземелья

1