Автор нашумевшего хоррора Phasmophobia раздумывает над продолжением

Кооперативный хоррор Phasmophobia, который уже пять лет находится в раннем доступе и за это время стал настоящим феноменом, близится к своему полноценному релизу. В недавнем интервью арт-директор студии Kinetic Games, Кори Дж. Диксон, рассказал о планах на версию 1.0 и впервые допустил возможность создания сиквела.

По словам Диксона, команда считает, что игра будет «функционально завершенной» после выхода крупного обновления «Horror 2.0», запланированного на следующий год. Однако даже после официального релиза поддержка не прекратится — студия продолжит выпускать новые карты и контент.

Самое интересное прозвучало в ответ на вопрос о будущем франшизы. Диксон признал, что некоторые идеи фанатов, например, увеличение максимального числа игроков в лобби, невозможно реализовать в рамках текущей игры — для этого потребуется сиквел.

Я бы не стал списывать это со счетов. Было бы интересно посмотреть, сможем ли мы сделать еще одну [игру]. Он добавил, что за пять лет команда многому научилась и теперь точно знает, что бы они сделали иначе, если бы начинали с нуля. «Это определенно не исключено.

— заявил разработчик.

Пока разработчики размышляют о будущем игровой серии, вселенная Phasmophobia готовится к расширению и в другом направлении. Напомним, что прямо сейчас идет активное производство полнометражной экранизации игры в тесном сотрудничестве с Kinetic Games. Так что, какое бы решение ни приняла студия, фанатам в ближайшие годы точно хватит контента.