Экранизация хоррора Phasmophobia создаётся в плотном сотрудничестве с разработчиками

Экранизация популярного хоррора Phasmophobia создаётся в плотном сотрудничестве с разработчиками оригинальной игры из Kinetic Games. Как рассказал арт-директор студии Кори Дж. Диксон в интервью IGN, цель проекта — сделать фильм максимально верным первоисточнику, а не просто очередным «ужастиком про призраков».

«У нас сложилось отличное партнёрство, и я думаю, что фанатам игры обязательно понравится фильм», — отметил Диксон. Переносом на большие экраны занимается Blumhouse, известная по экранизациям Five Nights at Freddy’s. Детали актёрского состава и точной даты релиза пока нет — проект анонсирован совсем недавно.

Глава Kinetic Games Дэниел Найт поблагодарил поклонников: «Пять лет назад, когда вышла Phasmophobia, мы и представить себе не могли, каких высот достигнет проект. Сотрудничество с Blumhouse откроет новую главу в истории игры».

Отдельно студия отмечает, что работает и над сиквелом, но пока без конкретных деталей. В приоритете сейчас — выпуск полной версии оригинальной Phasmophobia, которая выйдет из раннего доступа в 2026 году. Фанаты хоррора могут быть спокойны: фильм и игра развиваются рука об руку, сохраняя дух оригинала.