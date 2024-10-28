Для хоррора Phasmophobia вышло масштабное обновление Crimson Eye

Компания Kinetic Games выпустила новое обновление Phasmophobia под названием Crimson Eye, которое не только готовит игру к долгожданному консольному релизу, но и вносит в нее ряд довольно серьезных изменений.

После многочисленных задержек консольный релиз Phasmophobia был подтвержден в июле 2024 года, а в начале этого месяца Kinetic сообщила, что многопользовательсий хоррор про охоту на призраков наконец-то выйдет на PS5 и Xbox Series X|S 29 октября, то есть уже завтра.

В преддверии этого релиза было выпущено обновление Crimson Eye, которое вводит новый тип погоды на Хэллоуин под названием Blood Moon, который делает призраков сильнее, но приносит с собой совершенно новые награды.

Помимо события Halloween Blood Moon, вы также получите новую доску событий, которая поможет отслеживать выполнение игровых задач. Найти ее можно в Хранилище, и если вы завсегдатай «Фазмофобии», то стоит потратить на нее немного времени, потому что некоторые вещи были изменены в соответствии с ней.

Физика игры также была улучшена: двери больше не будут толкать вас внутрь или наружу локаций, а игроки с низким уровнем FPS больше не будут проваливаться сквозь пол в Пойнт Хоуп. Это... если они не призраки, конечно.

Кроме того, в игру было внесено множество других изменений, включая масштабные оптимизации, которые, помимо прочего, обеспечивают «более высокую производительность и более стабильную частоту кадров». При желании вы можете ознакомиться с полной версией патча Crimson Eye здесь.

Если вы еще не знакомы с Phasmophobia, то это многопользовательская игра в жанре хоррор с охотой на призраков, в которой вам и вашим товарищам предстоит отправиться в места с привидениями, чтобы задокументировать духов, которые их преследуют.

В вашем распоряжении арсенал снаряжения для охоты за привидениями, которое можно улучшать. Вас ждет множество жутких существ и локаций, так что если вы ищете идеальное угощение на Хэллоуин, чтобы поиграть с друзьями, Phasmophobia вполне может стать им.

Phasmophobia доступна прямо сейчас на ПК через Steam. На PS5 и Xbox Series X|S она появится завтра.