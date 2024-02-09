Хидео Кодзима объяснил причины возвращения к жанру шпионского экшена в Physint

Kojima Productions работает над Death Stranding 2, которая выйдет для PS5 в следующем году. Наряду с разработкой OD для Xbox Game Studios, компания также работает над новой игрой для Sony под названием Physint. Анонсированная на недавней выставке State of Play как "шпионский экшен нового поколения", она представляет собой новый IP, который служит интерактивной игрой и одновременно является фильмом.

В последнем эпизоде HideoTube режиссер Хидео Кодзима подтвердил:

Это будет и игра, и фильм одновременно. Вот почему мы были в Sony Pictures. Новый шпионский экшен. Конечно, это будет игра. Однако если ваша мама войдет в дом и увидит, что вы играете в эту игру, она подумает, что вы смотрите фильм. Я пока не уверен, как далеко мы можем зайти.

Однако что же побудило создателя Metal Gear Solid вернуться к жанру?

Во-первых, поскольку я стал независимым, мне захотелось сделать что-то новое со своим собственным IP. Поэтому, чтобы бросить вызов самому себе, я сначала сделал Death Stranding. Затем, чтобы создать франшизу, я сделал Death Stranding 2. А потом мне захотелось сделать что-то еще более новое, и я начал работать над OD. С тех пор появилось много новых идей. Но в последние восемь лет каждый день в социальных сетях пользователи со всего мира просят меня создать еще одну Metal Gear и тому подобное.

Однако в 2020 году, во время пандемии COVID-19, Кодзима заболел. Помимо того, что он был изолирован, ему еще и сделали операцию.

И я подумал: "Я больше не могу". Я был в самом низу и чувствовал, что не могу вернуться к созданию игр. Я также написал завещание. И в тот момент я понял, что люди умирают. Но в прошлом году мне исполнилось 60. Через десять лет мне исполнится 70. Я надеюсь, что никогда не уйду на пенсию. Но если пользователи так сильно этого хотят, я подумал, что мне стоит немного изменить свои приоритеты. Я все еще хочу делать новые вещи, но я решил сделать игру в жанре шпионского экшена.

Хотя это хорошая новость для фанатов Metal Gear, до выхода Physint пройдет еще некоторое время. Кодзима рассказал во время State of Play, что пока идет подготовка, но производство начнется "всерьез" после выхода Death Stranding 2. Используя передовые технологии и таланты со всего мира, разработчик надеется "преодолеть барьеры между кино и видеоиграми".