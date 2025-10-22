Для Pikmin 4 выйдет бесплатное обновление с новым контентом

Компания Nintendo анонсировала бесплатное обновление для своей стратегической игры Pikmin 4, которое станет доступно в ноябре 2025 года. Обновление добавит в игру новый контент, включая особых пикминов, фоторежим и новые уровни сложности.

Одним из ключевых нововведений станут Декор-пикмины, впервые появившиеся в мобильном приложении Pikmin Bloom. Эти пикмины будут украшены различными предметами, найденными в игровом мире, такими как заводные игрушки или пончики. Игроки смогут находить и коллекционировать этих пикминов, а также переносить их в свой отряд в Pikmin Bloom.

В игре также появится Полевая камера — новый фоторежим, который позволит игрокам делать стильные снимки своих приключений. В нём будут доступны различные ракурсы, фильтры, рамки и стикеры для украшения фотографий.

Кроме того, обновление введёт новые Уровни активности существ, позволяющие настроить сложность игры. Расслабленный режим предложит более спокойный геймплей, в котором враги не будут атаковать первыми. Для тех, кто ищет вызов, будет добавлен Жестокий режим, повышающий агрессивность противников. Выбрать уровень сложности можно будет в начале новой игры или изменить в любой момент в настройках.

Вместе с обновлением для Pikmin 4, изменения коснутся и мобильной игры Pikmin Bloom. С 1 ноября 2025 года в ней появятся Ледяные пикмины, дебютировавшие в Pikmin 4.

Точная дата выхода ноябрьского обновления для Pikmin 4 пока не названа, но в тот же день станет доступна и обновлённая бесплатная демоверсия игры.