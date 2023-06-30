Pine Harbor 4-й квартал 2023 г.
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Российские разработчики показали новый трейлер хоррор-шутера Pine Harbor

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butcher69
Новости

Разработчики из краснодарской студии Vision Forge выпустили на днях новый трейлер своего сюжетного хоррор-шутера с элементами выживания Pine Harbor.

Авторы Pine Harbor пишут, что они почти закончили работу над своей игрой, в которой мы будем исследовать заглавный город и его окрестности. В игре мы попытаемся помочь жителям Pine Harbor, раскрывая секреты этого загадочного городка, который борется с "последствиями ужасной промышленной катастрофы"

Pne Harbor появится на рынке ПК уже в 4 квартале 2023 года (в Steam). На данный момент разработчики выпустили два трейлера, а последний ролик появился вчера.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
digitalkid

Сингловый Hunt Showdown? Заверните!

5
Rаyden

Больше похоже на РЕ4 от первого лица

3
Denn378

А недурно вроде смотрится,мне эта игра седьмой резик напомнила буду ждать.

2
Filka77

1
MeduzaRUS

от души👏

0
kagmir

Годно

1
Xstranger

Похоже, что эти разработчики устали ждать, когда выйдет ILL и решили запилить свою игру. Подозрительно похожа на ILL.

0
SubaruBrzDream

Годно.

0
ПетроНепетро

На VR ещё может быть.

-4
TikitikiTardeKelemano

в трипанг2 даже выстрел с пистолета динамичнее чем выстрел из ружья в этой игре

-5
Denn378

Триппер2 это чего,образцовый экшн чтоли,сравнивать с ней ,тупо шутерок на вечерок а еще с FEAR ее равняли,да она и рядом не валялась.

2
Игорь BUJHM

там кроме выстрелов ни чего и нет, ещё игрой это называют, смех

0
Crevedk0

что за подлива

-7
MeduzaRUS

вроде не сралкер называется....

-1
X_ray_83 MeduzaRUS

Че бомбит от сталкера ??? )))

0