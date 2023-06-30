Российские разработчики показали новый трейлер хоррор-шутера Pine Harbor ©

Разработчики из краснодарской студии Vision Forge выпустили на днях новый трейлер своего сюжетного хоррор-шутера с элементами выживания Pine Harbor.

Авторы Pine Harbor пишут, что они почти закончили работу над своей игрой, в которой мы будем исследовать заглавный город и его окрестности. В игре мы попытаемся помочь жителям Pine Harbor, раскрывая секреты этого загадочного городка, который борется с "последствиями ужасной промышленной катастрофы"

Pne Harbor появится на рынке ПК уже в 4 квартале 2023 года (в Steam). На данный момент разработчики выпустили два трейлера, а последний ролик появился вчера.