Российские разработчики показали новый трейлер хоррор-шутера Pine Harbor

Разработчики из краснодарской студии Vision Forge выпустили на днях новый трейлер своего сюжетного хоррор-шутера с элементами выживания Pine Harbor.
Авторы Pine Harbor пишут, что они почти закончили работу над своей игрой, в которой мы будем исследовать заглавный город и его окрестности. В игре мы попытаемся помочь жителям Pine Harbor, раскрывая секреты этого загадочного городка, который борется с "последствиями ужасной промышленной катастрофы"
Pne Harbor появится на рынке ПК уже в 4 квартале 2023 года (в Steam). На данный момент разработчики выпустили два трейлера, а последний ролик появился вчера.
Сингловый Hunt Showdown? Заверните!
Больше похоже на РЕ4 от первого лица
А недурно вроде смотрится,мне эта игра седьмой резик напомнила буду ждать.
4К
от души👏
Годно
Похоже, что эти разработчики устали ждать, когда выйдет ILL и решили запилить свою игру. Подозрительно похожа на ILL.
Годно.
На VR ещё может быть.
в трипанг2 даже выстрел с пистолета динамичнее чем выстрел из ружья в этой игре
Триппер2 это чего,образцовый экшн чтоли,сравнивать с ней ,тупо шутерок на вечерок а еще с FEAR ее равняли,да она и рядом не валялась.
там кроме выстрелов ни чего и нет, ещё игрой это называют, смех
что за подлива
вроде не сралкер называется....
Че бомбит от сталкера ??? )))