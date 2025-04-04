Авторы Pioner показали кастомизацию оружия

Разработчики российского MMO-шутера Pioner поделились новым тизером, посвящённым кастомизации оружия. Игроки смогут настраивать арсенал, добавляя различные модули и улучшения.
Создатели игры отмечают, что стараются сделать систему кастомизации максимально глубокой. Судя по представленным кадрам, пользователи смогут экспериментировать с широким выбором обвесов — от прицелов до стволов и прикладов.
Разработчики уверяют, что игроки смогут создать даже «сумасшедшую сборку» на пистолет-пулемёт, если захотят.
Релиз Pioner ожидается в 2025 году.
Всё это будет второстепенно, если в игре будет скукота и однообразие. По демке именно так и было. Там столько всего ещё делать, что глубокая кастомизация это не прям то, что удержит народ в игре.
круто а как в первой мировой можно чистить дуло?