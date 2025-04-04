ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Pioner 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.5 606 оценок

Авторы Pioner показали кастомизацию оружия

butcher69 butcher69

Разработчики российского MMO-шутера Pioner поделились новым тизером, посвящённым кастомизации оружия. Игроки смогут настраивать арсенал, добавляя различные модули и улучшения.

Создатели игры отмечают, что стараются сделать систему кастомизации максимально глубокой. Судя по представленным кадрам, пользователи смогут экспериментировать с широким выбором обвесов — от прицелов до стволов и прикладов.

Разработчики уверяют, что игроки смогут создать даже «сумасшедшую сборку» на пистолет-пулемёт, если захотят.

Релиз Pioner ожидается в 2025 году.

14
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
KSNick

Всё это будет второстепенно, если в игре будет скукота и однообразие. По демке именно так и было. Там столько всего ещё делать, что глубокая кастомизация это не прям то, что удержит народ в игре.

2
Кошачий комочек

круто а как в первой мировой можно чистить дуло?

0