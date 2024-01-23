Авторы PIONER показали жуткого монстра, который может легко "вколотить" игроков в землю

В начале 2024 года разработчики из студии GFA Games запустили серию публикаций, в которой демонстрируют процесс создания различных персонажей и существ для PIONER. В предыдущих выпусках создатели ММО-шутера показали, как у них получилась Гончая, а теперь предлагают познакомиться с первым мерзким монстром игры — Болотной бабой. Её ранее концепты были невероятно простыми, но в финальном варианте у разработчиков получился действительно жуткий монстр.
Болотная баба будет встречаться игрокам в определенных локациях PIONER, где они смогут отправляться на вылазки. Судя по комментариям разработчиков, этот монстр представляет серьезную опасность для игрока. Весь спектр её способностей мы сможем увидеть только на релизе игры, но в GFA Games уже намекнули, что Болотная баба способна "одним ударом вколотить человека в землю".
Отправиться изучать постапокалиптический мир PIONER можно будет уже в этом году. Авторы проекта планируют выпустить шутер до конца 2024 года на ПК.
Молодцы ребята, верю в данный проект.
Обычная феминистка, почему её обозвали болотной бабой?
чем то мне напоминает L4D
А где будет выпущена? стим ,вк или эпик геймс?
Он не жуткий, он отвратный.
Разрабы красавчики,усердно верю в них,проект интересный.