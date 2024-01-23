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Pioner 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.4 390 оценок

Авторы PIONER показали жуткого монстра, который может легко "вколотить" игроков в землю

Gutsz
Новости

В начале 2024 года разработчики из студии GFA Games запустили серию публикаций, в которой демонстрируют процесс создания различных персонажей и существ для PIONER. В предыдущих выпусках создатели ММО-шутера показали, как у них получилась Гончая, а теперь предлагают познакомиться с первым мерзким монстром игры — Болотной бабой. Её ранее концепты были невероятно простыми, но в финальном варианте у разработчиков получился действительно жуткий монстр.

Болотная баба будет встречаться игрокам в определенных локациях PIONER, где они смогут отправляться на вылазки. Судя по комментариям разработчиков, этот монстр представляет серьезную опасность для игрока. Весь спектр её способностей мы сможем увидеть только на релизе игры, но в GFA Games уже намекнули, что Болотная баба способна "одним ударом вколотить человека в землю".

Отправиться изучать постапокалиптический мир PIONER можно будет уже в этом году. Авторы проекта планируют выпустить шутер до конца 2024 года на ПК.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
PlacidFrazer

Молодцы ребята, верю в данный проект.

7
g19b87f

Обычная феминистка, почему её обозвали болотной бабой?

7
какашек

чем то мне напоминает L4D

2
eugene6969

А где будет выпущена? стим ,вк или эпик геймс?

0
Кей Овальд

Он не жуткий, он отвратный.

0
aktivnyy gomes

Разрабы красавчики,усердно верю в них,проект интересный.

0