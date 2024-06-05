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Pioner 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.5 460 оценок

Авторы российского постапокалиптического шутера Pioner назвали дату премьеры нового трейлера

butcher69
Новости

Разработчики российского онлайн-шутера Pioner анонсировали дату демонстрации нового геймплейного трейлера под названием "Аномалия". Премьера ролика состоится 7 июня в 15:00 МСК. Ожидается, что его продолжительность составит 2 минуты.

Помимо демонстрации различных аномалий, трейлер, как полагают, может раскрыть точную дату выхода игры.

Напомним, что Pioner первоначально планировался к релизу в 2023 году, но разработчикам потребовалось больше времени для доработки проекта.

Ожидается, что в ближайшее время начнется активная рекламная кампания.

Pioner разворачивается на советском острове после техногенной катастрофы. Игрокам предстоит выживать в Зоне, прокачивать навыки, торговать в поселениях, выполнять миссии и участвовать в рейдах.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
6363

Это мы ждём.

6
Аристов--Черный

Премьера трейлера. Е-маё... как важно-то звучит. Настоящая премьера целого трейлера:) А где пройдёт? Звёзды приглашены? Фуршет будет?:)

Эти трейлеры - тупо рекламные ролики. Чего так выпендриваться-то?

P.S: Я прикопался к маркетинговой части игр и формулировке, а не к этому конкретному Пионеру. [приходится такое писать для "особенных" читателей]

3
Viliel

Смотрим

0
xxREMAGxxIxxGAMERxx

мммм, зачем игру делать, когда можно трейлерами публику развлекать?

0
bohdan2015

осенью походу выйдет:) но в сентябре Сталкер 2.

0
enze

у ждалкера визуал с 2к15

0