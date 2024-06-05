Авторы российского постапокалиптического шутера Pioner назвали дату премьеры нового трейлера

Разработчики российского онлайн-шутера Pioner анонсировали дату демонстрации нового геймплейного трейлера под названием "Аномалия". Премьера ролика состоится 7 июня в 15:00 МСК. Ожидается, что его продолжительность составит 2 минуты.
Помимо демонстрации различных аномалий, трейлер, как полагают, может раскрыть точную дату выхода игры.
Напомним, что Pioner первоначально планировался к релизу в 2023 году, но разработчикам потребовалось больше времени для доработки проекта.
Ожидается, что в ближайшее время начнется активная рекламная кампания.
Pioner разворачивается на советском острове после техногенной катастрофы. Игрокам предстоит выживать в Зоне, прокачивать навыки, торговать в поселениях, выполнять миссии и участвовать в рейдах.
Это мы ждём.
Премьера трейлера. Е-маё... как важно-то звучит. Настоящая премьера целого трейлера:) А где пройдёт? Звёзды приглашены? Фуршет будет?:)
Эти трейлеры - тупо рекламные ролики. Чего так выпендриваться-то?
P.S: Я прикопался к маркетинговой части игр и формулировке, а не к этому конкретному Пионеру. [приходится такое писать для "особенных" читателей]
Смотрим
мммм, зачем игру делать, когда можно трейлерами публику развлекать?
осенью походу выйдет:) но в сентябре Сталкер 2.
у ждалкера визуал с 2к15