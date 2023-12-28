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Pioner 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.4 365 оценок

Авторы российского шутера PIONER показали, как за полгода изменилась графика

Simple Jack
Новости

Российская студия GFA Games сравнила графику PIONER из геймплейного трейлера «Пробуждение» полугодичной давности с роликом, вышедшим 20 декабря. В последнем показали фрагменты из тестовой версии игры.

Сверху — кадр из старого трейлера, снизу — из нового

По словам авторов, скриншоты не были подвергнуты дополнительной обработке. При этом в новой версии производительность игры увеличилась на 40%.

PIONER — MMO в постапокалиптическом сеттинге. Игрокам предстоит взять на себя роль оперативников на советском острове, изолированном от материка техногенной аномалией.

Шутер от первого лица выйдет в 2024 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Перед релизом разработчики проведут открытое бета-тестирование игры.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Лариан Яна

Имхо стало хуже. Кому-то мб и понравится серо-бледный фильтр, но не мне

4
nodas

Плюсую реально похуже стало

2
Bambillo132

постапокалиптическая утопия, сталкер, фэлаут, если в них добавить красок вырвиглазных получится типичная азиатская фигня.

4
Лариан Яна Bambillo132

Красок не надо. Достаточно приглушить цвета, а не делать абсолютно всё серым.
Вот пример, просто уменьшена насыщенность. Вроде тоже серое, но цвета различимы, а в игре все объекты подряд имеют оттенки серого

0
Unicorling

Графика ни как не изменилась, добавили пропсов, и цветокор изменили, но мне внешний вид нравится, правда деревья из спидтри прям угадываются

3
Dry2Ice

Если вся игра стала как на скриншоте - зелено-серой, то такое. А если все локации имеют свой цветовой фильтр, то на вкус и цвет. Окружение (опять же судя по скриншоту) стало более однородным и наполненным. Хотя не без зудящего ощущения, что накидали деталей лишь бы накидать, но все равно лучше, чем полупустой вариант до этого.

1
Bambillo132

изменение есть, более насущенные текстурки, проработан свет, тени, тут беда в другом, лишь бы не сделали войну лицо с упоротым донатом!

0
ГАЗ-М20

Графика как в играх 2004 года. Понятно, что это ММО и от ноунейм студии нельзя требовать чего-то "вау", но все равно смотрится в 2023 году довольно убого. По геймплею вообще ничего нового, типичный шутерок от 1-го лица.

0
saa0891

Печально что это очередная ммо,выглядит достаточно атмосферно и интересно,была бы сингловя игра с удовольствием бы опробовал.

0
luVol

Ммо может затянуть на годы. Если туда не лез лучше и не стоит:)

0
Kenn1y

Т.е., теперь это ММО, тогда нафиг.

0
xxREMAGxxIxxGAMERxx

2:22 карать тимейтов? хардкор как в Таркове.

0