Авторы российского шутера PIONER показали, как за полгода изменилась графика

Российская студия GFA Games сравнила графику PIONER из геймплейного трейлера «Пробуждение» полугодичной давности с роликом, вышедшим 20 декабря. В последнем показали фрагменты из тестовой версии игры.
Сверху — кадр из старого трейлера, снизу — из нового
По словам авторов, скриншоты не были подвергнуты дополнительной обработке. При этом в новой версии производительность игры увеличилась на 40%.
PIONER — MMO в постапокалиптическом сеттинге. Игрокам предстоит взять на себя роль оперативников на советском острове, изолированном от материка техногенной аномалией.
Шутер от первого лица выйдет в 2024 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Перед релизом разработчики проведут открытое бета-тестирование игры.
Имхо стало хуже. Кому-то мб и понравится серо-бледный фильтр, но не мне
Плюсую реально похуже стало
постапокалиптическая утопия, сталкер, фэлаут, если в них добавить красок вырвиглазных получится типичная азиатская фигня.
Красок не надо. Достаточно приглушить цвета, а не делать абсолютно всё серым.
Вот пример, просто уменьшена насыщенность. Вроде тоже серое, но цвета различимы, а в игре все объекты подряд имеют оттенки серого
Графика ни как не изменилась, добавили пропсов, и цветокор изменили, но мне внешний вид нравится, правда деревья из спидтри прям угадываются
Если вся игра стала как на скриншоте - зелено-серой, то такое. А если все локации имеют свой цветовой фильтр, то на вкус и цвет. Окружение (опять же судя по скриншоту) стало более однородным и наполненным. Хотя не без зудящего ощущения, что накидали деталей лишь бы накидать, но все равно лучше, чем полупустой вариант до этого.
изменение есть, более насущенные текстурки, проработан свет, тени, тут беда в другом, лишь бы не сделали войну лицо с упоротым донатом!
Графика как в играх 2004 года. Понятно, что это ММО и от ноунейм студии нельзя требовать чего-то "вау", но все равно смотрится в 2023 году довольно убого. По геймплею вообще ничего нового, типичный шутерок от 1-го лица.
Печально что это очередная ммо,выглядит достаточно атмосферно и интересно,была бы сингловя игра с удовольствием бы опробовал.
Ммо может затянуть на годы. Если туда не лез лучше и не стоит:)
Т.е., теперь это ММО, тогда нафиг.
2:22 карать тимейтов? хардкор как в Таркове.