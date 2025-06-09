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Pioner 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.4 632 оценки

Демоверсия российского MMO-шутера PIONER вышла в Steam

Simple Jack Simple Jack

Российская студия GFA Games объявила о выпуске демоверсии онлайн-шутера PIONER. Пробник доступен в Steam с 9 до 16 июня. Разработчики пообещали внимательно следить за обратной связью.

В PIONER пользователи возьмут на себя роль оперативников, оказавшихся на советском острове, отрезанном от материка некой аномалией. Здесь геймерам предстоит выживать, исследуя окрестности и сражаясь с противниками.

Релиз PIONER планируется в 2025 году. Ранее авторы показали рыбалку в духе файтингов.

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Комментарии: 13
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My life is a game

отзывы

19
Александр Дантес

Учитывая что 0 конкретики эти коменты почти не имеют значения, пойду сам демку гляну лучше.

2
Лидер Пук

ну че народ! погнали на###

6
JohnTornton

сами играйте в этот кал

6
Alex Row

а что, действительно были челы, которые верили , что выйдет что-то годное?

4
Neco-Aheron

Ок... одна игру минус ( и не говорите мне про бету, так как фактически они это позиционируют, как демо, а значит игра должна быть уже отполирована, хотя бы в демонстрационной версии, а то-есть урезанной на 80% )

3
Snake2105

Уже давно были подозрения что игра будет то ещё г*внецо, так ещё были и те кто говорил что круче сталкера 2 будет. А в итоге очереднойThe Day Before получили 🤣

3
Raphtallia

Кто опробовал, шляпа полная, да?

2
Gerard Shepard1

Че вы хотите от дэмки?

1
na6ludatelb

мне даже зарегаться не получается)

1
WerGC

это баг там не нужна рега,перезапускай

1
na6ludatelb WerGC

всё равно просит регаться, и это не только у меня такая шляпа

Никита Дроздоvv

Короче поиграл до пролога, дальше не пускает, просто не грузится и всё. Но уже есть что сказать. Оптимизация так себе. На моем конфиге, Rx 6650 Xt Ryzen 5 7500F 32 ГБ Озу. Пару раз Фпс падал до 10-20, хотя вокруг особо не чего не было. Что же будет когда я до поселения доберусь? вообще не представляю. А минусах дальше. Скрипты два раза не срабатывали, причем в одном и том же месте. Липсинка как-будто вообще нет. Поле зрения настроить нельзя. Хотя очень хочется настроить. графика мыльная даже на ультра. анимации передвижения кривые, персонаж в целом какое-то вязкий. стрельба более менее. В общем, по итогу. Максимально спорный проект. Это больше на бету похоже или даже на альфу, чем на демо. В общем выпускать такое в 2025 не как нельзя. даже хз стоит ли теперь ждать полноценный релиз.