Демоверсия российского MMO-шутера PIONER вышла в Steam

Российская студия GFA Games объявила о выпуске демоверсии онлайн-шутера PIONER. Пробник доступен в Steam с 9 до 16 июня. Разработчики пообещали внимательно следить за обратной связью.

В PIONER пользователи возьмут на себя роль оперативников, оказавшихся на советском острове, отрезанном от материка некой аномалией. Здесь геймерам предстоит выживать, исследуя окрестности и сражаясь с противниками.

Релиз PIONER планируется в 2025 году. Ранее авторы показали рыбалку в духе файтингов.