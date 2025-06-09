Демоверсия российского MMO-шутера PIONER вышла в Steam

Российская студия GFA Games объявила о выпуске демоверсии онлайн-шутера PIONER. Пробник доступен в Steam с 9 до 16 июня. Разработчики пообещали внимательно следить за обратной связью.
В PIONER пользователи возьмут на себя роль оперативников, оказавшихся на советском острове, отрезанном от материка некой аномалией. Здесь геймерам предстоит выживать, исследуя окрестности и сражаясь с противниками.
Релиз PIONER планируется в 2025 году. Ранее авторы показали рыбалку в духе файтингов.
отзывы
Учитывая что 0 конкретики эти коменты почти не имеют значения, пойду сам демку гляну лучше.
ну че народ! погнали на###
сами играйте в этот кал
а что, действительно были челы, которые верили , что выйдет что-то годное?
Ок... одна игру минус ( и не говорите мне про бету, так как фактически они это позиционируют, как демо, а значит игра должна быть уже отполирована, хотя бы в демонстрационной версии, а то-есть урезанной на 80% )
Уже давно были подозрения что игра будет то ещё г*внецо, так ещё были и те кто говорил что круче сталкера 2 будет. А в итоге очереднойThe Day Before получили 🤣
Кто опробовал, шляпа полная, да?
Че вы хотите от дэмки?
мне даже зарегаться не получается)
это баг там не нужна рега,перезапускай
всё равно просит регаться, и это не только у меня такая шляпа
Короче поиграл до пролога, дальше не пускает, просто не грузится и всё. Но уже есть что сказать. Оптимизация так себе. На моем конфиге, Rx 6650 Xt Ryzen 5 7500F 32 ГБ Озу. Пару раз Фпс падал до 10-20, хотя вокруг особо не чего не было. Что же будет когда я до поселения доберусь? вообще не представляю. А минусах дальше. Скрипты два раза не срабатывали, причем в одном и том же месте. Липсинка как-будто вообще нет. Поле зрения настроить нельзя. Хотя очень хочется настроить. графика мыльная даже на ультра. анимации передвижения кривые, персонаж в целом какое-то вязкий. стрельба более менее. В общем, по итогу. Максимально спорный проект. Это больше на бету похоже или даже на альфу, чем на демо. В общем выпускать такое в 2025 не как нельзя. даже хз стоит ли теперь ждать полноценный релиз.