на главную
об игре
Pioner 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.3 337 оценок

Говорящий пес и прочие аномалии в большом геймплейном трейлере российского MMO-шутера Pioner

butcher69
Новости

Как и было обещано, авторы российского постапокалиптического MMO-шутера Pioner представили полноценный трейлер. Геймплейный ролик идет целых шесть минут и рассказывает об основных особенностях проекта.

Благодаря трейлеру мы можем больше узнать о месте действия, основных механиках боя, особенностях сюжетного режима, PvP- и PvE-зон

За русское озвучивание проекта отвечает студия GamesVoice. Для записи русской версии уже привлечено свыше 80 актёров, и практически каждый персонаж получил уникальный голос. Роли протагонистов исполнили Иван Жарков и Анна Молева.

19
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
La ti krisa

Большие надежды на этот проект.

3
ziko116

Мне понравилось

1
L1nk1337

самоег главное что тут делают игру в отличии от скам проекта the day before

1
Floww

Выглядит как безумный коктейль из дестини, дивижки и сталкера, с щепоткой фолаута - в общем должно быть круто) ждеем)

0
Валерий Юриков

GameVoice озвучивать будут дольше чем всю игру делали😁

-2