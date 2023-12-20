Говорящий пес и прочие аномалии в большом геймплейном трейлере российского MMO-шутера Pioner

Как и было обещано, авторы российского постапокалиптического MMO-шутера Pioner представили полноценный трейлер. Геймплейный ролик идет целых шесть минут и рассказывает об основных особенностях проекта.

Благодаря трейлеру мы можем больше узнать о месте действия, основных механиках боя, особенностях сюжетного режима, PvP- и PvE-зон

За русское озвучивание проекта отвечает студия GamesVoice. Для записи русской версии уже привлечено свыше 80 актёров, и практически каждый персонаж получил уникальный голос. Роли протагонистов исполнили Иван Жарков и Анна Молева.