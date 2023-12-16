Создатели шутера Pioner показали геймплейный тизер-трейлер

Отечественная студия GFA Games представила короткий тизер-трейлер своего предстоящего онлайнового шутера под названием Pioner. В видеоролике представлены небольшие фрагменты игрового процесса и обзор нескольких противников.
Разработчики обещают скоро представить более подробный трейлер, который выйдет 20 декабря.
Игра перенесет нас в опасный мир, где придется выживать в схватках с монстрами и противостоять шести основным фракциям. Каждая из группировок имеет свои цели, предпочтения и взгляды на аномальную блокаду островов.
Планируется выпустить Pioner в 2024 году, игра будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.
Не плохо выглядит, жалко что онлайн
Блин, я надеюсь их не постигнет участь The Day Before.