Создатели шутера Pioner показали геймплейный тизер-трейлер

Отечественная студия GFA Games представила короткий тизер-трейлер своего предстоящего онлайнового шутера под названием Pioner. В видеоролике представлены небольшие фрагменты игрового процесса и обзор нескольких противников.

Разработчики обещают скоро представить более подробный трейлер, который выйдет 20 декабря.

Игра перенесет нас в опасный мир, где придется выживать в схватках с монстрами и противостоять шести основным фракциям. Каждая из группировок имеет свои цели, предпочтения и взгляды на аномальную блокаду островов.

Планируется выпустить Pioner в 2024 году, игра будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.