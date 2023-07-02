Предварительные системные требования MMO-шутера Pioner

Российская студия GFA Games обнародовала предварительные системные требования и показала несколько новых внутриигровых скриншотов грядущего мультиплеерного сурвайвал-шутера Pioner, вдохновленного STALKER.
Минимальные требования для стабильной работы в режиме 1080p и 60 FPS:
- Видеокарта: NVIDIA GTX 1060 6GB или GTX 1650 6GB
- ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: DDR4
- Процессор: Intel Core i3-6100
- Накопитель: SATA SSD
Минимальные требования для стабильной работы в 4K и 60 FPS:
- Графическая карта: NVIDIA RTX 2060 8GB
- ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: DDR4
- Процессор: Intel Core i5-8600
- Накопитель: SSD
В Pioner ваша главная цель - выживание и исследование опасного PVE и PVP мира. Согласно описанию игры, разработчики уделяют особое внимание событиям, фракциям и квестам, в которых будут принимать участие игроки. Игроки смогут объединяться с другими искателями приключений и работать в группе. Так они смогут исследовать аномалии, противостоять головорезам из других фракций и выполнять особые задания. Также игроки смогут возводить аванпосты, улучшать свое снаряжение и прокладывать торговые маршруты.
В настоящее время не сообщается о сроках выхода Pioner. Игра создается для ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.
Выглядит очень атмосферно,жаль что это очередное ммо.
Ммо лучше сингла
Ну почему MMO? :(
сделай не ммо!
Наоборот круто. Сингл прошел один раз и забыл, а в ММО можно надеятся на хардкорный хай-энд контент и живую экономику с торговлей пушками и артефактами, вступление во фракции с пвп между группировками, и много чего еще
Она хоть бесплатно будет??? Иначе - нафиг не нужна!!! Лучше бы сингл сделали!)
🤡
Что то я смотрю в Тарков куча народа играет, а там лора кот наплакал
Системки школьник писал что ли
Да, там ещё 1650 - на 6 гигов ))))
1650 на 6Гб ? память ДДР4 сколько ? Новостника изнасиловали ? Я понимаю что на сайте тоже криво все написано, но можно понять что 6Гб это оперативка в минималках и 8Гб это оперативка в максималках, а не видеопамять... если конечно хоть немного понимать в железе.
Ля, уже для минималок сата ссд, а в рекомендуемых pcie. Жесть.
Какие интересные системные требования! Однааааааако)
ого вот это графон, как в сталкере 2007 года) вот только там требования были чутка ниже, раз в 10)