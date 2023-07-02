Предварительные системные требования MMO-шутера Pioner ©

Российская студия GFA Games обнародовала предварительные системные требования и показала несколько новых внутриигровых скриншотов грядущего мультиплеерного сурвайвал-шутера Pioner, вдохновленного STALKER.

Минимальные требования для стабильной работы в режиме 1080p и 60 FPS:

Видеокарта: NVIDIA GTX 1060 6GB или GTX 1650 6GB

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: DDR4

Процессор: Intel Core i3-6100

Накопитель: SATA SSD

Минимальные требования для стабильной работы в 4K и 60 FPS:

Графическая карта: NVIDIA RTX 2060 8GB

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: DDR4

Процессор: Intel Core i5-8600

Накопитель: SSD

В Pioner ваша главная цель - выживание и исследование опасного PVE и PVP мира. Согласно описанию игры, разработчики уделяют особое внимание событиям, фракциям и квестам, в которых будут принимать участие игроки. Игроки смогут объединяться с другими искателями приключений и работать в группе. Так они смогут исследовать аномалии, противостоять головорезам из других фракций и выполнять особые задания. Также игроки смогут возводить аванпосты, улучшать свое снаряжение и прокладывать торговые маршруты.

В настоящее время не сообщается о сроках выхода Pioner. Игра создается для ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.