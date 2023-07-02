Pioner 2023 г.
7.1 176 оценок

Предварительные системные требования MMO-шутера Pioner

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Gruz_
Новости

Российская студия GFA Games обнародовала предварительные системные требования и показала несколько новых внутриигровых скриншотов грядущего мультиплеерного сурвайвал-шутера Pioner, вдохновленного STALKER.

Минимальные требования для стабильной работы в режиме 1080p и 60 FPS:

  • Видеокарта: NVIDIA GTX 1060 6GB или GTX 1650 6GB
  • ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: DDR4
  • Процессор: Intel Core i3-6100
  • Накопитель: SATA SSD

Минимальные требования для стабильной работы в 4K и 60 FPS:

  • Графическая карта: NVIDIA RTX 2060 8GB
  • ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: DDR4
  • Процессор: Intel Core i5-8600
  • Накопитель: SSD

В Pioner ваша главная цель - выживание и исследование опасного PVE и PVP мира. Согласно описанию игры, разработчики уделяют особое внимание событиям, фракциям и квестам, в которых будут принимать участие игроки. Игроки смогут объединяться с другими искателями приключений и работать в группе. Так они смогут исследовать аномалии, противостоять головорезам из других фракций и выполнять особые задания. Также игроки смогут возводить аванпосты, улучшать свое снаряжение и прокладывать торговые маршруты.

В настоящее время не сообщается о сроках выхода Pioner. Игра создается для ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
saa0891

Выглядит очень атмосферно,жаль что это очередное ммо.

13
Fenharell

Ммо лучше сингла

0
0ncnjqybr

Ну почему MMO? :(

6
RSV_GAMER_1987

сделай не ммо!

0
Koraho

Наоборот круто. Сингл прошел один раз и забыл, а в ММО можно надеятся на хардкорный хай-энд контент и живую экономику с торговлей пушками и артефактами, вступление во фракции с пвп между группировками, и много чего еще

-2
askazanov

Она хоть бесплатно будет??? Иначе - нафиг не нужна!!! Лучше бы сингл сделали!)

5
SubaruBrzDream

🤡

-1
BlaikOrka

Что то я смотрю в Тарков куча народа играет, а там лора кот наплакал

1
FlowingNekton
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: DDR4
Накопитель: SATA SSD

Системки школьник писал что ли

4
askazanov

Да, там ещё 1650 - на 6 гигов ))))

2
tenqlnk

1650 на 6Гб ? память ДДР4 сколько ? Новостника изнасиловали ? Я понимаю что на сайте тоже криво все написано, но можно понять что 6Гб это оперативка в минималках и 8Гб это оперативка в максималках, а не видеопамять... если конечно хоть немного понимать в железе.

2
wdymBro

Ля, уже для минималок сата ссд, а в рекомендуемых pcie. Жесть.

2
Nvidia VS Amd

Какие интересные системные требования! Однааааааако)

1
Kot9lra street

ого вот это графон, как в сталкере 2007 года) вот только там требования были чутка ниже, раз в 10)

1