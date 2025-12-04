Разработчики игры PIONER перенесли открытый тест по техническим причинам

Открытый тест игры PIONER на площадке Игры Ростелеком, который должен был пройти сегодня вечером - перенесли по техническим причинам. Более подробную информацию об этом обещают опубликовать позднее. Разработчики принесли извинения за доставленные неудобства.

Примечательно, что в Steam тестирование состоится, но в России и Беларуси игра недоступна.