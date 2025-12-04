Разработчики игры PIONER перенесли открытый тест по техническим причинам

Открытый тест игры PIONER на площадке Игры Ростелеком, который должен был пройти сегодня вечером - перенесли по техническим причинам. Более подробную информацию об этом обещают опубликовать позднее. Разработчики принесли извинения за доставленные неудобства.
Примечательно, что в Steam тестирование состоится, но в России и Беларуси игра недоступна.
Потому, что никто не пришёл?
Почему? Сколько людей работают в этом позор телекоме ? Вон их детки могли зайти ))
Хаха, когда кажется, что хуже уже некуда, со дна постучались
Перенесли что? Инсульт? Заголовок поправьте плиз
А что они перенесли ? себя? стул? ложку?
еще не начали, а уже успеха полные штаны
звоночек
Не снимая штанов. Все по классике жанра, если уж походить на ждалкера, то походить во всëм.
Ждём выпиливание русской озвучки и веселой песенки)
Ради прикола скачаю, и посмотрю, избавились хоть от части багов. Или хоть что то поменяли.
Вот например, торговля все так же происходить через 3-4 секунды или как должно быть мгновенно.
Зная как работают подобные сервисы Ростелекома - вообще не удивительно) такая фигня ещё и на релизе обязательно случится, либо сразу после него что-нибудь случится)
Карма за эксклюзив.