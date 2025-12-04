ЧАТ ИГРЫ
Pioner 16.12.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
6.7 757 оценок

Разработчики игры PIONER перенесли открытый тест по техническим причинам

Глeб Глeб

Открытый тест игры PIONER на площадке Игры Ростелеком, который должен был пройти сегодня вечером - перенесли по техническим причинам. Более подробную информацию об этом обещают опубликовать позднее. Разработчики принесли извинения за доставленные неудобства.

Примечательно, что в Steam тестирование состоится, но в России и Беларуси игра недоступна.

Источник  
30
14
Комментарии:  14
Каприз888

Потому, что никто не пришёл?

17
Neko-Aheron

Почему? Сколько людей работают в этом позор телекоме ? Вон их детки могли зайти ))

4
JIoMTuK

Хаха, когда кажется, что хуже уже некуда, со дна постучались

6
SexualHarassmentPanda

Перенесли что? Инсульт? Заголовок поправьте плиз

4
Giggity

А что они перенесли ? себя? стул? ложку?

2
ДЕНИСКА_омск

еще не начали, а уже успеха полные штаны

2
WerGC

звоночек

2
Рогал_Дорн

Не снимая штанов. Все по классике жанра, если уж походить на ждалкера, то походить во всëм.

2
Ziyter7

Ждём выпиливание русской озвучки и веселой песенки)

1
ОгурчикЮрец

Ради прикола скачаю, и посмотрю, избавились хоть от части багов. Или хоть что то поменяли.

Вот например, торговля все так же происходить через 3-4 секунды или как должно быть мгновенно.

clarkkent

Зная как работают подобные сервисы Ростелекома - вообще не удивительно) такая фигня ещё и на релизе обязательно случится, либо сразу после него что-нибудь случится)

orion1786

Карма за эксклюзив.

