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Pioner 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.6 598 оценок

Разработчики PIONER показали новый трейлер, но не назвали даты релиза

GRAF_RAGE GRAF_RAGE

На проходящем сейчас Future Games Show разработчики Pioner представили свежий трейлер игры, который еще больше погружает в ее атмосферу. Игроки окажутся в огромном, суровом мире, где каждое действие имеет последствия. Исследование, управление ресурсами, крафт и сражения станут ключевыми элементами выживания в этой вселенной, вдохновленной советской эстетикой.

Pioner объединяет в себе напряженные PvE-миссии и зоны PvP, где игрокам придется сражаться не только с врагами, но и с окружающей средой. Атмосфера напоминает "Сталкера" и "Метро", но GFA Games делает ставку на реализм. В мире площадью 50 квадратных километров не будет привычных полос здоровья или уровней. Вместо этого придется полагаться на собственные навыки, создавать уникальное оружие и исследовать таинственные Теневые земли — зоны, предназначенные для самых смелых.

Сюжет, вдохновленный классической научной фантастикой, мрачные подземелья и напряженные перестрелки придают Pioner уникальный стиль. Однако разработчики обещают, что игроки найдут и моменты тишины — например, возможность порыбачить в перерывах между схватками. Дата релиза пока неизвестна, но GFA Games обещает раскрыть больше подробностей в ближайшие месяцы перед запуском игры в конце года.

35
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Kitocun

"перед запуском игры в конце года." Это они, конечно, ловко придумали, ну да ладно, пускай делают, по трейлерам выглядит хорошо.

5
MaxBlacksmith

Ждём!

3
Леший3

опять без даты выхода 😀

3
Sinerous

Что-то обзоры игрожуров не хвалебные)

2
Комментарий удален
bysaturn

Так трейлер для Future Games Show. Емае. Ну внимательнее смотрите.

1
Familos Fantomas

Тряска камера 100% любое движение

0
Go_Ra

GFA Games делает ставку на реализм.

1
Putia

"не будет привычных полос здоровья или уровней.."

В трейлере буквально полоса здоровья у гг и цифры с икспой..

Может конечно речь об автолевелинге, но как-то оч растяжимое высказывание.

0
Wigоr

Пенсионэр

-1
VOVAMAS

Это те,кто дождутся игру!

1