Разработчики PIONER показали новый трейлер, но не назвали даты релиза

На проходящем сейчас Future Games Show разработчики Pioner представили свежий трейлер игры, который еще больше погружает в ее атмосферу. Игроки окажутся в огромном, суровом мире, где каждое действие имеет последствия. Исследование, управление ресурсами, крафт и сражения станут ключевыми элементами выживания в этой вселенной, вдохновленной советской эстетикой.
Pioner объединяет в себе напряженные PvE-миссии и зоны PvP, где игрокам придется сражаться не только с врагами, но и с окружающей средой. Атмосфера напоминает "Сталкера" и "Метро", но GFA Games делает ставку на реализм. В мире площадью 50 квадратных километров не будет привычных полос здоровья или уровней. Вместо этого придется полагаться на собственные навыки, создавать уникальное оружие и исследовать таинственные Теневые земли — зоны, предназначенные для самых смелых.
Сюжет, вдохновленный классической научной фантастикой, мрачные подземелья и напряженные перестрелки придают Pioner уникальный стиль. Однако разработчики обещают, что игроки найдут и моменты тишины — например, возможность порыбачить в перерывах между схватками. Дата релиза пока неизвестна, но GFA Games обещает раскрыть больше подробностей в ближайшие месяцы перед запуском игры в конце года.
"перед запуском игры в конце года." Это они, конечно, ловко придумали, ну да ладно, пускай делают, по трейлерам выглядит хорошо.
Ждём!
опять без даты выхода 😀
Что-то обзоры игрожуров не хвалебные)
Так трейлер для Future Games Show. Емае. Ну внимательнее смотрите.
Тряска камера 100% любое движение
GFA Games делает ставку на реализм.
"не будет привычных полос здоровья или уровней.."
В трейлере буквально полоса здоровья у гг и цифры с икспой..
Может конечно речь об автолевелинге, но как-то оч растяжимое высказывание.
Пенсионэр
Это те,кто дождутся игру!