Разработчики PIONER показали новый трейлер, но не назвали даты релиза

На проходящем сейчас Future Games Show разработчики Pioner представили свежий трейлер игры, который еще больше погружает в ее атмосферу. Игроки окажутся в огромном, суровом мире, где каждое действие имеет последствия. Исследование, управление ресурсами, крафт и сражения станут ключевыми элементами выживания в этой вселенной, вдохновленной советской эстетикой.

Pioner объединяет в себе напряженные PvE-миссии и зоны PvP, где игрокам придется сражаться не только с врагами, но и с окружающей средой. Атмосфера напоминает "Сталкера" и "Метро", но GFA Games делает ставку на реализм. В мире площадью 50 квадратных километров не будет привычных полос здоровья или уровней. Вместо этого придется полагаться на собственные навыки, создавать уникальное оружие и исследовать таинственные Теневые земли — зоны, предназначенные для самых смелых.

Сюжет, вдохновленный классической научной фантастикой, мрачные подземелья и напряженные перестрелки придают Pioner уникальный стиль. Однако разработчики обещают, что игроки найдут и моменты тишины — например, возможность порыбачить в перерывах между схватками. Дата релиза пока неизвестна, но GFA Games обещает раскрыть больше подробностей в ближайшие месяцы перед запуском игры в конце года.