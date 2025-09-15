Российский MMO-шутер PIONER получил геймплейный трейлер "Рубеж" и дату ОБТ

Студия GFA Games представила новый геймплейный трейлер российского MMO-шутера PIONER под названием «Рубеж». В ролике показаны мрачные постапокалиптические локации и динамичные перестрелки, подчеркивающие атмосферу игры.

Разработчики объявили, что первое открытое бета-тестирование PIONER стартует в октябре 2025 года. Точные даты команда сообщит позже.

Действие игры разворачивается на изолированном острове с советскими руинами, где игрокам предстоит исследовать мир, объединяться или соперничать с другими и выживать среди опасных аномалий.