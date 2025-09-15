ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Pioner 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.2 678 оценок

Российский MMO-шутер PIONER получил геймплейный трейлер "Рубеж" и дату ОБТ

IKarasik IKarasik

Студия GFA Games представила новый геймплейный трейлер российского MMO-шутера PIONER под названием «Рубеж». В ролике показаны мрачные постапокалиптические локации и динамичные перестрелки, подчеркивающие атмосферу игры.

Разработчики объявили, что первое открытое бета-тестирование PIONER стартует в октябре 2025 года. Точные даты команда сообщит позже.

Действие игры разворачивается на изолированном острове с советскими руинами, где игрокам предстоит исследовать мир, объединяться или соперничать с другими и выживать среди опасных аномалий.

29
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
Daikxdd

почему песня на английском?

10
Dellinger

Полная шляпа для хрен знает кого....
Лучше бы сделали копию Сюрвариума только еще круче и новее

7
Tsssss

Поначалу казалось хотят замутить нечто похожее "сталкер/метро" а сейчас уже смахивает и на бордерлендс ))

5
Destroited

это уже смахивает на БОРДЕЛЬландс. Как проститутки только одни обещания а релиза все нет.

4
Janekste

Я о том же самом подумал. Всё больше и больше начинает напоминать борду и отходить от сталкера с метро по атмосфере. Хотя в целом я бы скорее с Rage 1 сравнил. Наверное к ней ближе всего этот Пионер.

A E

робот-робот
не утруждайтесь ;)

5
PapaIlyas

Хороший пререндер на пекарне за 500к 😂 ... ну чрз годик будет околоиграбельно)))

2
ОфициальныйАккаунт

Что там будет по РМТ?

Floww

А есть песня отдельно? пушка

Леший3

дерьмецо на подходе 💩💩💩😂