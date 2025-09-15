Российский MMO-шутер PIONER получил геймплейный трейлер "Рубеж" и дату ОБТ

Студия GFA Games представила новый геймплейный трейлер российского MMO-шутера PIONER под названием «Рубеж». В ролике показаны мрачные постапокалиптические локации и динамичные перестрелки, подчеркивающие атмосферу игры.
Разработчики объявили, что первое открытое бета-тестирование PIONER стартует в октябре 2025 года. Точные даты команда сообщит позже.
Действие игры разворачивается на изолированном острове с советскими руинами, где игрокам предстоит исследовать мир, объединяться или соперничать с другими и выживать среди опасных аномалий.
почему песня на английском?
Полная шляпа для хрен знает кого....
Лучше бы сделали копию Сюрвариума только еще круче и новее
Поначалу казалось хотят замутить нечто похожее "сталкер/метро" а сейчас уже смахивает и на бордерлендс ))
это уже смахивает на БОРДЕЛЬландс. Как проститутки только одни обещания а релиза все нет.
Я о том же самом подумал. Всё больше и больше начинает напоминать борду и отходить от сталкера с метро по атмосфере. Хотя в целом я бы скорее с Rage 1 сравнил. Наверное к ней ближе всего этот Пионер.
робот-робот
не утруждайтесь ;)
Хороший пререндер на пекарне за 500к 😂 ... ну чрз годик будет околоиграбельно)))
Что там будет по РМТ?
А есть песня отдельно? пушка
дерьмецо на подходе 💩💩💩😂