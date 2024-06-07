Авторы Pioner, игры, которую некоторые даже уже окрестили "русским Сталкером", порадовали фанатов новым трейлером. В нем разработчики продемонстрировали аномалии, детекторы и артефакты, которые будут играть важную роль в игровом процессе.
Помимо этого, в ролике промелькнуло несколько кадров, которые могут свидетельствовать о появлении в Pioner какого-то злодея, желающего всем смерти. Однако разработчики не раскрывают никаких подробностей, оставляя простор для домыслов.
Даты выхода у проекта пока еще нет
Надеюсь разработчики смогут повторить успех Atomic Heart
Не надо, как по мне Atomic хрень, Pioner намного лучше выглядит.
Ничего непонятно, но очень интересно)) вообще жду очень, надеюсь в этом году выйдет, хотя вероятность примерно процентов 5))
Очень надеюсь будет получше всяких WillToLive и DeadSide, ничего против последних не имею, играл, но на долго не хватило
Верю в ребят, надеюсь выйдет хорошая игра
Обещали дату выхода, и снова прогон, ну короче все понятно с ними
"Создатели Pioner представили атмосферный трейлер российского шутера"
Вот жду я игру, хоть меня и не интересуют ммо проекты, но, если я не ошибаюсь, у игры есть область, где можно спокойно играть в одиночку. Надеюсь, у наших всё получится, больно уж по роликам смотрится заманчиво и красиво.
Одиночная сюжетка там есть или только онлайн? // Димитрий Офицеров
есть сюжетка, она как бы тоже онлайн, но можно играть соло
Очень жаль. Была бы лучше одиночкой как Атомик. // Димитрий Офицеров
Ну что значит лучше.
Это не одиночка, это мморпг. Но никто не заставляет играть мультиплеерный контент, разрабы говорили, что сюжет можно играть одному без проблем. Так что в этом плане разницы нет.
Минус здесь только для тех кто уже хочет спиратить - не факт что это получится) хотя может и получится.
А в остальном от мультиплеера одни сплошные плюсы, потому что 1) можно играть в коопе, 2) есть пвп, 3) куча реиграбельного группового и сольного контента, 4) больше обновлений контента.
Всего этого нет и не будет в атомике.
Так шо у ммо есть свои плюсы. Из минусов там обычно дерьмовая сюжетка и нельзя играть оффлайн. Посмотрим че будет в пионере) Ну в любом случае не нужно ориентироваться на пионера как сюжетный шутер. Эт немножк другая игра.
Что-то мне это напоминает черноболь лайт например. "Конкурент" атомик харту наврят ли будет для этого оголтелый пиар должен быть и вк плей. Ну и стеб атмосфера разумеется. Без нее атомик бы не взлетел. А тут как я упоминял выше больше чернобыль лайт напоминает по атмосфере.
Как вообще можно сравнивать две абсолютно разные игры? Одна сингл, другая ММО...
атмосфера может быть одной а реализация действий виртуальных персонажей в виртуальном мире другим. ММО это дальнейшее развитие мультиплеера. Как и в любом мультиплеере их можно заменить ботами. Атмосфера от этого не изменится практически.
Эхх... ограбление сталкера засчитано. Можно будет и купить после релиза и ряда обзоров.
Так был уже такой "русский Сталкер" в лице Сурвариум.