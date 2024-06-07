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Pioner 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.5 462 оценки

Создатели Pioner представили атмосферный трейлер российского шутера

butcher69
Новости

Авторы Pioner, игры, которую некоторые даже уже окрестили "русским Сталкером", порадовали фанатов новым трейлером. В нем разработчики продемонстрировали аномалии, детекторы и артефакты, которые будут играть важную роль в игровом процессе.

Помимо этого, в ролике промелькнуло несколько кадров, которые могут свидетельствовать о появлении в Pioner какого-то злодея, желающего всем смерти. Однако разработчики не раскрывают никаких подробностей, оставляя простор для домыслов.

Даты выхода у проекта пока еще нет

23
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Gualtieri

Надеюсь разработчики смогут повторить успех Atomic Heart

6
KoolCrash

Не надо, как по мне Atomic хрень, Pioner намного лучше выглядит.

0
Floww

Ничего непонятно, но очень интересно)) вообще жду очень, надеюсь в этом году выйдет, хотя вероятность примерно процентов 5))

1
TIMetal

Очень надеюсь будет получше всяких WillToLive и DeadSide, ничего против последних не имею, играл, но на долго не хватило

1
Antoxanotdance

Верю в ребят, надеюсь выйдет хорошая игра

0
KoolCrash

Обещали дату выхода, и снова прогон, ну короче все понятно с ними

0
AllConforD

"Создатели Pioner представили атмосферный трейлер российского шутера"

Вот жду я игру, хоть меня и не интересуют ммо проекты, но, если я не ошибаюсь, у игры есть область, где можно спокойно играть в одиночку. Надеюсь, у наших всё получится, больно уж по роликам смотрится заманчиво и красиво.

0
Пользователь ВКонтакте

Одиночная сюжетка там есть или только онлайн? // Димитрий Офицеров

-1
Floww

есть сюжетка, она как бы тоже онлайн, но можно играть соло

4
Пользователь ВКонтакте Floww

Очень жаль. Была бы лучше одиночкой как Атомик. // Димитрий Офицеров

-4
Floww Пользователь ВКонтакте

Ну что значит лучше.

Это не одиночка, это мморпг. Но никто не заставляет играть мультиплеерный контент, разрабы говорили, что сюжет можно играть одному без проблем. Так что в этом плане разницы нет.

Минус здесь только для тех кто уже хочет спиратить - не факт что это получится) хотя может и получится.

А в остальном от мультиплеера одни сплошные плюсы, потому что 1) можно играть в коопе, 2) есть пвп, 3) куча реиграбельного группового и сольного контента, 4) больше обновлений контента.

Всего этого нет и не будет в атомике.

Так шо у ммо есть свои плюсы. Из минусов там обычно дерьмовая сюжетка и нельзя играть оффлайн. Посмотрим че будет в пионере) Ну в любом случае не нужно ориентироваться на пионера как сюжетный шутер. Эт немножк другая игра.

3
Egik81

Что-то мне это напоминает черноболь лайт например. "Конкурент" атомик харту наврят ли будет для этого оголтелый пиар должен быть и вк плей. Ну и стеб атмосфера разумеется. Без нее атомик бы не взлетел. А тут как я упоминял выше больше чернобыль лайт напоминает по атмосфере.

-1
KoolCrash

Как вообще можно сравнивать две абсолютно разные игры? Одна сингл, другая ММО...

0
Egik81 KoolCrash

атмосфера может быть одной а реализация действий виртуальных персонажей в виртуальном мире другим. ММО это дальнейшее развитие мультиплеера. Как и в любом мультиплеере их можно заменить ботами. Атмосфера от этого не изменится практически.

0
Александр Дантес

Эхх... ограбление сталкера засчитано. Можно будет и купить после релиза и ряда обзоров.

-2
shurasick876

Так был уже такой "русский Сталкер" в лице Сурвариум.

-6