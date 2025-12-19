Вышло первое обновление игры PIONER после выхода игры в раннем доступе

Разработчики PIONER выпустили первое обновление после выхода игры в раннем доступе!

Из основного:

Увеличено максимальное количество игроков на локациях;

Открыт сервер для многочисленных игроков с территории Южной Америки;

Увеличено количество настроек для кастомизации биндов горячих клавиш;

Исправлены проблемы в квестах и рейдах;

Улучшена периодичность создания контрольных точек и синхронизация прогресса игроков с сервером;

Множество прочих исправлений и поправок.

Тем игрокам, кто уже успел к этому моменту пройти все доступные квесты в игре и докачался до высоких рангов, разработчики посоветовали продолжать попытки пройти сложную рейд-миссию Мануфактура, за что полагается щедрая награда. Пока пройти её удавалось единицам. Также, авторы призвали продолжать изучать игровой мир в поисках секретных событий и тайн.



Согласно статистике Steam, с момента выхода игры в раннем доступе 18 декабря, максимальный пик игроков составил 1,256 человек, а рейтинг составляет 56.61% положительных отзывов. Статистика по лаунчеру Ростелекома, которая является основной для игроков из РФ и РБ - неизвестна.