Pioner 16.12.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
6.5 794 оценки

Вышло первое обновление игры PIONER после выхода игры в раннем доступе

Глeб Глeб

Разработчики PIONER выпустили первое обновление после выхода игры в раннем доступе!

Из основного:

  • Увеличено максимальное количество игроков на локациях;
  • Открыт сервер для многочисленных игроков с территории Южной Америки;
  • Увеличено количество настроек для кастомизации биндов горячих клавиш;
  • Исправлены проблемы в квестах и рейдах;
  • Улучшена периодичность создания контрольных точек и синхронизация прогресса игроков с сервером;
  • Множество прочих исправлений и поправок.

Тем игрокам, кто уже успел к этому моменту пройти все доступные квесты в игре и докачался до высоких рангов, разработчики посоветовали продолжать попытки пройти сложную рейд-миссию Мануфактура, за что полагается щедрая награда. Пока пройти её удавалось единицам. Также, авторы призвали продолжать изучать игровой мир в поисках секретных событий и тайн.

Согласно статистике Steam, с момента выхода игры в раннем доступе 18 декабря, максимальный пик игроков составил 1,256 человек, а рейтинг составляет 56.61% положительных отзывов. Статистика по лаунчеру Ростелекома, которая является основной для игроков из РФ и РБ - неизвестна.

