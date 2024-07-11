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Planet Coaster 2 Осень 2024
Стратегия, Симулятор, Строительство
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Анонсирован сиквел симулятора парка развлечений Planet Coaster

monk70
Новости

Frontier Developments представила Planet Coaster 2, продолжение своей популярной игры по управлению парком развлечений, которая выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК осенью 2024 года.

Planet Coaster 2 постарается вывести ваши парки на новый уровень, представив водные аттракционы. Они варьируются от рек и успокаивающих бассейнов до петляющих желобов, возвышающихся над окружающим парком, и волновых бассейнов. Есть даже водные американские горки, которые объединят обе стороны игры.

Будет целый ряд новых аттракционов, несколько новых тем и множество настраиваемых элементов декора, которые позволят вам сделать свой парк развлечений соответствующим вашим мечтам. Это касается нового сглаживания аттракционов в инструментах создания, настройки цветов и декораций для отдельных вагонов или всех сразу, а также нового секвенсора событий, чтобы аниматроника происходила в нужное время.

В игру будут включены четыре новые темы: мифологическая тема, тема курорта в калифорнийском стиле, тема мокрой воды и деревенская тема викингов, и вы, естественно, сможете выбирать из всего в игре, комбинируя вещи вместе, чтобы создать свои собственные пейзажи и чертежи.

За новыми темами и водными аттракционами стоят новые инструменты управления. Вам придется заботиться о здоровье своих гостей с помощью спасателей, тени и солнцезащитного крема, и вы можете углубиться в новые тепловые карты, чтобы лучше видеть, что работает, а что нет в вашем парке.

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