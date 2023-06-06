Для симулятора зоопарка Planet Zoo выйдет набор пустынных животных ©

Компания Frontier Developments объявила сегодня о совершенно новом расширении для симулятора зоопарка Planet Zoo. Предлагая игрокам завораживающий выбор животных из дюн, пустынь и пыльных равнин, Planet Zoo: Arid Animal Pack выйдет на ПК в Steam 20 июня. Все игроки также могут насладиться рядом новых функций в рамках бесплатного обновления базовой игры.

Planet Zoo: Arid Animal Pack добавляет в игру восемь впечатляющих новых видов, каждый из которых приспособился к одному из самых суровых и засушливых климатических условий в мире. Познакомьтесь с верблюдом-дромадером, которого сразу можно отличить по необычному горбу; африканским хохлатым дикобразом с его фирменным гребнем на голове и остроконечными иглами; величественным Черным носорогом; элегантным Аддаксом; полосатым сомалийским диким ослом; милым песчаным котом; бодрой Газель-дама и ядовитой пустынной рогатой гадюкой.

Поведение каждого нового животного обязательно удивит гостей, хотя они, возможно, захотят держаться подальше от одногорбого верблюда, который может плюнуть, если к нему приблизиться! Посетители могут полюбоваться маленьким, но игривым песчаным котом, который по-новому использует предметы для обогащения, такие как подушечки для растирания и картонная коробка, и послушать, как сомалийский дикий осел ревет друг другу. Гости также могут увидеть африканского хохлатого дикобраза, отдыхающего возле своей норы — он может даже поднять свои характерные иглы, если почувствует осторожность.

В дополнение к восьми интригующим видам, начинающим смотрителям зоопарка предлагается испытать свои навыки управления в рамках нового сценария режима кампании. Плодовитая светская львица Тиффани Саммерс прибывает в Аравийскую пустыню и полна решимости доказать, что может справиться с жарой. Игроки должны работать, чтобы превратить участок земли, который она получила от своего отца, в великолепный оазис для животных в рамках подготовки к торжественному открытию парка.

Наряду с пакетом бесплатное обновление базовой игры предоставляет всем игрокам ряд дополнений, улучшений и улучшений качества жизни. Среди дополнений — новый инструмент Staff Flexi-color, который позволяет всем, от вратарей до охранников, использовать новые яркие цвета на командном или индивидуальном уровне. Между тем, игроки, желающие осмотреть свои парки и запечатлеть свои творения новыми захватывающими способами, могут сделать это с помощью камеры в живописном режиме и редактора кинематографических маршрутов.