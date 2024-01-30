Симулятор зоопарка Planet Zoo выйдет на консолях в конце марта

Компания Frontier Developments анонсировала сегодня Planet Zoo: Console Edition для Xbox Series X|S и PlayStation 5. Planet Zoo: Console Edition, отличающаяся продуманным управлением, безграничной креативностью и настоящими животными, выйдет на консолях 26 марта.

Planet Zoo: Console Edition переносит на консоль номинированный на премию BAFTA симулятор креативного управления Frontier, дополненный функциями, контентом и животными, накопленными за более чем 4 года, из бесплатных обновлений знаменитой видеоигры для ПК.

Planet Zoo, в котором представлено невероятное множество животных, которые думают, чувствуют и исследуют среду обитания, которую вы создаете вокруг них, позволяет игрокам воспитывать и узнавать о множестве видов, создавая, настраивая и управляя самыми дикими зоопарками в мире, используя интуитивно понятное управление на консоли.

Начинающие смотрители зоопарка могут проверить свои навыки в четырех увлекательных игровых режимах: «Карьера», «Франшиза», «Испытание» и «Песочница». Глубокое управление позволяет игрокам сосредоточиться на более широкой картине или контролировать мельчайшие детали, чтобы животные, персонал и гости могли процветать в мире, где благополучие и сохранение животных стоят на первом месте.

Благодаря поэтапной конструкции, уникальным темам и сотням строительных компонентов создавать потрясающие зоопарки, не вставая с дивана, никогда не было проще. Игроки также могут присоединиться к связанному сообществу с помощью межплатформенного обмена консолью через Frontier Workshop, где среды обитания, пейзажи и даже целые зоопарки доступны для скачивания и обмена.