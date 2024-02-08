Рогалик PlateUp! достиг продаж 1,5 миллиона копий в Steam

Yogscast Games и It's Happiness поделились новостями о достижении совершенно новой вехи: рогалик PlateUp!, посвященный совместной кулинарии, достиг ошеломляющего количества проданных копий в Steam — 1,5 миллиона — за неделю до того, как он появится на Nintendo Switch, PlayStation 4/5 и Xbox Series X|S и Xbox One, а также Xbox Game Pass Ultimate.

С тех пор, как в 2022 году вышла дебютная игра It’s Happing на ПК, игра завоевала невероятную популярность, получив исключительно положительные отзывы в Steam.

«Я совершенно ошеломлен тем, что то, что начиналось как проект, которым я наслаждаюсь с друзьями, превратилось в такой огромный мировой хит», — говорит Аластер Янс ван Ренсбург, создатель PlateUp! «Было очень приятно видеть такую неизменно положительную реакцию со стороны ПК-игроков с момента запуска. Мне не терпится поприветствовать консольных игроков во вселенной PlateUp! – и обещаю вам, что впереди еще много хорошего».

PlateUp! доберётся до консолей PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 15 февраля.