Симулятор управления рестораном PlateUp! появится на консолях в ноябре ©

Кулинарный рогалик PlateUp! выйдет в версиях для PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One и Switch 2 ноября, объявили издатель Yogscast Games и разработчик It’s Making. При этом версии для PlayStation 5 и Switch будут доступны как на физических носителях, так и в цифровом виде. Также в день релиза игра пропишется в каталоге Xbox Game Pass для Xbox и PC.

В PlateUp! игроку отводится роль менеджера ресторана, который в течение 15 хаотичных календарных дней должен готовить блюда и обслуживать клиентов, чтобы заработать деньги, разблокировать новое оборудование и поэтапно расширять свое заведение.

Отметим, что дебют PlateUp! состоялся на PC (Steam) еще 4 августа 2022 года, где было продано более полумиллиона копий игры.